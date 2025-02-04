Крипто-фіатний обмінний сервіс ObmenAT24 продовжує збирати премії — тепер перемога у PSM Awards 2024

Одна із провідних на українському ринку кастомізована крипто-фіатна платформа ObmenAT24 знову довела свої лідерські позиції та увійшла до переліку переможців авторитетної галузевої премії PSM Awards 2024.

Сервіс за оцінкою експертів премії та користувачів здобув срібло у номінації «Найкращий криптопроєкт» за версією премії впливового галузевого видання — порталу PaySpace Magazine про FinTech, e-commerce, криптовалюти та платіжні системи.

Крипто-фіатна платформа ObmenAT24 здобула 35,85% схвальних голосів користувачів, які взяли участь у голосуванні для визначення найкращих криптопроєктів.

«ObmenAT24 — кастомізована платформа, яка надає зручні та швидкі послуги з купівлі, продажу, обміну та депонування валют через електронні гаманці та класичні банківські інструменти, такі як картки, IBAN, готівка, Google/Apple Pay, Revolut Pay, SWIFT тощо. Операції компанії охоплюють 26 міст України та 40 столиць країн світу на чотирьох континентах. Платформа працює 24/7 із мінімальними комісіями та високою швидкістю обміну завдяки значним резервам», — описує можливості та переваги платформи PaySpace Magazine.

Обмінник криптовалют ObmenAT24 продовжує вражати користувачів і експертів своєю надійністю та інноваційністю, які нещодавно було відзначені впливовим порталом у сфері фінансів «Мінфін», котрий включив платформу до п'ятірки найкращих сервісів обміну криптовалют в Україні.

Це чергове визнання підкреслює важливу роль ObmenAT24 у розвитку криптовалютної екосистеми в Україні та забезпеченні захищених та ефективних інноваційних рішень для користувачів.

«ObmenAT24 — кастомізована крипто-фіатна платформа, створена для зручного та безпечного обміну валют у будь-яких форматах. Вона дозволяє купувати, продавати, обмінювати та депонувати криптовалюти з використанням електронних гаманців та класичних банківських інструментів», — описані її переваги в огляді найкращих сервісів для криптообмінних операцій.

Серед інших переваг ObmenAT24 експерти зазначають наявність унікального інструменту депонування, який дозволяє зарезервувати курс під час оформлення угоди — дуже корисна опція, завдяки котрій можна проводити угоди за найвигіднішим курсом і запобігти ризикам волатильності крипторинку. Клієнтська підтримка є цілодобовою, працює через онлайн-чат, Telegram або WhatsApp.

Ключова відмінна риса кастомізованої крипто-фіатної платформи ObmenAT24 — висока репутація серед досвідчених криптанів на відомих криптовалютних лістингах. ObmenAT24 має зареєстровану торгову марку, що також підтверджує її надійність і високі стандарти операцій з криптовалютами та будь-яких крипто-фіатних транзакцій.

PSM Awards — це впливова галузева щорічна премія з майже десятирічною історією, яка відзначає найкращі фінансові та технологічні проєкти в десятках номінацій, що сприяють розвитку фінансово-платіжної індустрії та інноваційних сервісів.