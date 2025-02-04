Шмигаль: «Вчительську доплату» отримують майже 500 тисяч педагогів

Понад мільйон учнів початкових класів забезпечені безоплатним харчуванням у школах. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 4 лютого.

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Вчительська доплата

«Для цих потреб держава на поточний рік розподілила громадам ресурс у понад 2,8 млрд грн. У планах — розширення програми, щоб вона охопила всіх учнів», — зазначив Денис Шмигаль і додав, що це одна з програм «Зимової підтримки», яка успішно реалізовується Урядом.

Також, в січні цього року запрацювала програма «Вчительська доплата» і педагоги в школах почали отримувати додаткову щомісячну виплату.

«Мова йде про доплату від 1000 грн „на руки“ залежно від навчального навантаження вчителя. З вересня така доплата буде збільшена до 2 тисяч грн. Передбачили в бюджеті на цей рік 12 млрд грн субвенції, і завдяки цьому „Вчительську доплату“ отримують майже 500 тисяч педагогів», — наголосив прем'єр-міністр.