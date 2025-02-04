Порушники валютного законодавства торік сплатили до бюджету понад 730 мільйонів гривень пені

Упродовж 2024 року порушники валютного законодавства сплатили до бюджету понад 731 млн грн пені. Про це повідомила Державна податкова служба.

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Зазначається, що протягом 2024 року податківці опрацювали 19,24 тисячі повідомлень, зокрема й від Національного банку, про порушення граничних строків розрахунків за експортно-імпортними операціями та перевірили 5,3 тисячі підприємств.

Порушення встановили у 2,1 тисячі підприємств. За результатами перевірок до бюджету сплачено 731,49 млн грн пені.

Як нагадали у ДПС, раніше Нацбанк встановив граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів. Зокрема:

180 календарних днів (згідно з постановою НБУ від 24 лютого 2022 року № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану»);

120 днів для операцій, здійснених з 12 липня 2024 року для окремих товарів (зазначених у постанові НБУ № 67 від 14 травня 2019 року).

Підприємства, які експортують та імпортують товари, зобов’язані надавати банкам необхідні документи для валютного нагляду.

«Своєчасне подання документів зменшує ризик порушень, повідомлень НБУ та перевірок податковими органами», — зазначили у податковій.