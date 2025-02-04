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4 лютого 2025, 13:55

Творці мільйонерів 2025 року: чому аналітики дивляться на мем-коїни

Аналітики звертають увагу на неочікуваний тренд у світі криптовалют: мем-коїни.
З наближенням 2025 року зростає спекуляція, що ці «жартівливі» цифрові токени можуть стати головними генераторами багатства.
У цій статті ми розглянемо, чому експерти роблять ставки на мем-коїни та які наслідки це може мати для майбутнього крипторинку.

Аналітики звертають увагу на неочікуваний тренд у світі криптовалют: мем-коїни.

Alpha Мем-коїн DOGEN злітає на Місяць після масштабного лістингу!

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DOGEN, який нещодавно викликав ажіотаж у крипто-спільноті завдяки образу найсильнішого мем-коїна для альфа-лідерів, був лістингований 4 лютого.

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Лістинг відбувся у найкращий момент, оскільки крипторинок стоїть на порозі масштабного бичачого тренду, підтриманого сприятливими геополітичними факторами.

Один із членів спільноти вже назвав його «DOGE на стероїдах», і DOGEN дійсно має всі шанси повторити успіх Dogecoin, який від старту виріс на 66 000%.

🔥 Ті, хто придбав $DOGEN на пресейлі, отримали його за вигідною ціною. Але ще не пізно — аналітики прогнозують подальше зростання! 🔥

Потужна спільнота та реальна цінність

DOGEN — це не просто ще один мем-коїн, а масштабний рух, очолюваний командою, яка формує спільноту альфа-лідерів, готових захопити ринок.

Токен пропонує реальні переваги, зокрема ексклюзивні кампанії та бонуси для ранніх інвесторів. DOGEN дає змогу стати частиною чогось дійсно великого.

📢 DOGEN уже зібрав $5,5 млн на пресейлі та залучив майже 20 000 учасників.
Ця потужна підтримка створює надійну основу для подальшого зростання токена.

🔺 Пресейл $DOGEN завершено, але тепер токен доступний для покупки за SOL на провідних криптобіржах!

🚀 DOGEN летить на Місяць! Приєднуйтесь до місії та не втратьте свій шанс! 🚀

Dogecoin готовий до прориву на фоні сезону альткоїнів

Dogecoin торгується в діапазоні $0,23 — $0,32, консолідуючись після недавнього спаду.

  • Індекс відносної сили (RSI) — 44,35, що вказує на нейтральний стан (ані перекуплений, ані перепроданий).

  • Стохастичний індикатор — 72,45, що свідчить про потенційний бичачий імпульс.

Якщо Dogecoin проб'є опір на рівні $0,3791, він може вирости до $0,4715 (+50%).
З 6-місячним приростом у 162,59%, DOGE може готуватися до значного зростання на фоні активного сезону альткоїнів.

Shiba Inu (SHIB) готується до можливого ралі на фоні очікувань сезону альткоїнів

SHIB нещодавно торгувався в діапазоні $0,00001358 — $0,00001856.
Попри падіння на 23,38% за тиждень і 40,11% за місяць, за 6 місяців SHIB виріс на 8,70%.

  • RSI — 43,99, що вказує на наближення до зони перепроданості.

  • MACD залишається негативним, що поки свідчить про ведмежий тренд.

Проте, якщо SHIB проб'є опір на $0,00002161, він може значно зрости.
Підтримка на рівні $0,00001165 може обмежити подальше зниження, а трейдери уважно стежать за можливим відскоком.

Pepe Coin може зрости на фоні позитивного ринкового настрою

PEPE торгується в діапазоні $0,000008916 — $0,00001368.
Ціна близька до 10-денної простої ковзної середньої ($0,000009390), що може означати консолідацію перед рухом вгору.

  • RSI — 39,98, що вказує на наближення до зони перепроданості (потенційний сигнал до зростання).

  • Якщо PEPE проб'є опір $0,00001661, він може досягти $0,00002138 (+50%).

З ростом попиту на альткоїни та покращенням ринкових умов, PEPE може показати значний ріст у найближчі місяці.

Bonk може різко зрости перед сезоном альткоїнів

Bonk (BONK) торгується в діапазоні $0,00001575 — $0,00002501.

  • 10-денна середня ковзна наближається до 100-денної, що може сигналізувати про швидке зростання.

  • Рівень опору — $0,00003081. Якщо BONK його проб'є, наступна мета $0,00004007 (+30%).

  • Підтримка на рівні $0,00001229 може обмежити ризики значного падіння.

Оскільки сезон альткоїнів наближається, BONK може продемонструвати додаткове зростання.

FLOKI готується до відновлення: чи буде масштабний стрибок?

FLOKI впав на понад 30% за тиждень і на 55% за місяць, наближаючись до ключової підтримки $0,00006124.

  • RSI показує перепроданість, що може сигналізувати про можливий розворот.

  • Якщо FLOKI почне зростати, найближча мета $0,0001653, що означає потенційне зростання на 100%.

На фоні бичачого тренду на крипторинку FLOKI може показати сильний ріст у найближчій перспективі.

Висновок

Хоча DOGE, SHIB, PEPE та BONK мають середньостроковий потенціал, DOGEN виділяється як токен для тих, хто прагне розкоші та успіху.

🔺 Прогнозоване зростання DOGEN — 700% до кінця пресейлу та потенційні тисячі відсотків прибутку в довгостроковій перспективі.
Слідом за успішними токенами BONK, WIF та Popcat, DOGEN будує потужну спільноту лідерів та пропонує реальні бонуси для ранніх інвесторів.

📢 Офіційні ресурси DOGEN

Джерело: Мінфін
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