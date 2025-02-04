Столтенберг став міністром фінансів Норвегії

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг офіційно призначений міністром фінансів Норвегії. Це рішення стало частиною переформатування уряду після виходу Центристської партії з коаліції через розбіжності щодо енергетичного законодавства ЄС. Про це пише NRK.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Чому це важливо?

Центристська партія, яка має ївроскептичні погляди, виступила проти приведення норвезького законодавства у відповідність до європейських енергодиректив. У результаті вісім міністрів, включаючи міністра фінансів Трюгве Слагсвольда Ведума, подали у відставку.

Столтенберг, який має багаторічний досвід у політиці, повертається до уряду, щоб посилити команду прем'єр-міністра Йонаса Гара Стьоре.

Досвід Столтенберга

Уперше став міністром у 1993 році.

Двічі обіймав посаду прем'єр-міністра Норвегії (2000−2001, 2005−2013).

Очолював НАТО протягом 10 років, покинув посаду в жовтні 2024 року.

Реакція експертів

Норвезькі експерти вважають призначення Столтенберга кроком до посилення уряду. «Думаю, що він повертається, бо має щирий інтерес до Норвегії та економічної політики. Я можу це розцінити лише як прагнення максимально посилити команду», — зазначив головний економіст Sparebank1 Markets Харальд Магнус Андреассен.

Перспективи виборів

У вересні 2025 року в Норвегії відбудуться парламентські вибори. Робітнича партія, яка зараз знаходиться на другому-третьому місцях у опитуваннях, стикається з конкуренцією з боку консервативної Партії прогресу, яка є фаворитом виборів.