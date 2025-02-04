Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг офіційно призначений міністром фінансів Норвегії. Це рішення стало частиною переформатування уряду після виходу Центристської партії з коаліції через розбіжності щодо енергетичного законодавства ЄС. Про це пише NRK.
Столтенберг став міністром фінансів Норвегії
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Чому це важливо?
Центристська партія, яка має ївроскептичні погляди, виступила проти приведення норвезького законодавства у відповідність до європейських енергодиректив. У результаті вісім міністрів, включаючи міністра фінансів Трюгве Слагсвольда Ведума, подали у відставку.
Столтенберг, який має багаторічний досвід у політиці, повертається до уряду, щоб посилити команду прем'єр-міністра Йонаса Гара Стьоре.
Досвід Столтенберга
- Уперше став міністром у 1993 році.
- Двічі обіймав посаду прем'єр-міністра Норвегії (2000−2001, 2005−2013).
- Очолював НАТО протягом 10 років, покинув посаду в жовтні 2024 року.
Реакція експертів
Норвезькі експерти вважають призначення Столтенберга кроком до посилення уряду. «Думаю, що він повертається, бо має щирий інтерес до Норвегії та економічної політики. Я можу це розцінити лише як прагнення максимально посилити команду», — зазначив головний економіст Sparebank1 Markets Харальд Магнус Андреассен.
Перспективи виборів
У вересні 2025 року в Норвегії відбудуться парламентські вибори. Робітнича партія, яка зараз знаходиться на другому-третьому місцях у опитуваннях, стикається з конкуренцією з боку консервативної Партії прогресу, яка є фаворитом виборів.
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Коментарі - 9
Чомусь на хірурга треба вчитись вісім років, потім довго стажуватись і проходити купу тестів, перш ніж допустять до оперування. Те саме стосується пілота літака. А от керувати всією медициною чи всією авіацією може, наприклад, лижний інструктор чи масажистка. Аби тільки вони були своїми у вищих колах державної бюрократії.
От і виходить, що насправді в держсекторі ніхто нічим не керує. Система якось тримається лише на добросовісних та ініціативних низових виконавцях. А всі помилки і зловживання таких «управлінців» заливають купою бюджетних грошей, здертою з нещасних платників податків.
Причому тут операційний стіл???
Просто переплутав Норвегію з Україною… а Столтенберга з Зеленським :)