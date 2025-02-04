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4 лютого 2025, 14:39

Столтенберг став міністром фінансів Норвегії

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг офіційно призначений міністром фінансів Норвегії. Це рішення стало частиною переформатування уряду після виходу Центристської партії з коаліції через розбіжності щодо енергетичного законодавства ЄС. Про це пише NRK.

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг офіційно призначений міністром фінансів Норвегії.
Фото Pixabay

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Чому це важливо?

Центристська партія, яка має ївроскептичні погляди, виступила проти приведення норвезького законодавства у відповідність до європейських енергодиректив. У результаті вісім міністрів, включаючи міністра фінансів Трюгве Слагсвольда Ведума, подали у відставку.

Столтенберг, який має багаторічний досвід у політиці, повертається до уряду, щоб посилити команду прем'єр-міністра Йонаса Гара Стьоре.

Досвід Столтенберга

  • Уперше став міністром у 1993 році.
  • Двічі обіймав посаду прем'єр-міністра Норвегії (2000−2001, 2005−2013).
  • Очолював НАТО протягом 10 років, покинув посаду в жовтні 2024 року.

Реакція експертів

Норвезькі експерти вважають призначення Столтенберга кроком до посилення уряду. «Думаю, що він повертається, бо має щирий інтерес до Норвегії та економічної політики. Я можу це розцінити лише як прагнення максимально посилити команду», — зазначив головний економіст Sparebank1 Markets Харальд Магнус Андреассен.

Перспективи виборів

У вересні 2025 року в Норвегії відбудуться парламентські вибори. Робітнича партія, яка зараз знаходиться на другому-третьому місцях у опитуваннях, стикається з конкуренцією з боку консервативної Партії прогресу, яка є фаворитом виборів.

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Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

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+30
EvilReptiloid
EvilReptiloid
4 лютого 2025, 14:51
#
Талановитий і геніальний як усі чинуші. Сьогодні він військовий, завтра — фінансист, післязавтра — керуватиме дитячими садками, потім атомними електростанціями.
Чомусь на хірурга треба вчитись вісім років, потім довго стажуватись і проходити купу тестів, перш ніж допустять до оперування. Те саме стосується пілота літака. А от керувати всією медициною чи всією авіацією може, наприклад, лижний інструктор чи масажистка. Аби тільки вони були своїми у вищих колах державної бюрократії.
От і виходить, що насправді в держсекторі ніхто нічим не керує. Система якось тримається лише на добросовісних та ініціативних низових виконавцях. А всі помилки і зловживання таких «управлінців» заливають купою бюджетних грошей, здертою з нещасних платників податків.
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+15
Kanarej
Kanarej
4 лютого 2025, 16:13
#
Він не військовий чи фінансист, він менеджер. Управління — це окрема сфера. Менеджеру не потрібно бути професіоналом в тій сфері, де він керує, достатньо розуміння загальних речей, які швидко освоюються. Але потрібно бути професіоналом в управлінні.
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0
EvilReptiloid
EvilReptiloid
4 лютого 2025, 16:29
#
Не розуміючи достатньо глибоко всіх ньюансів роботи свого підприємства, як він прийматиме стратегічні управлінські рішення? Шляхом гадання на кавовій гущі?
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+15
ramarren
ramarren
4 лютого 2025, 16:54
#
Ви хочете сказати, що людина, яка десять років була прем'єр-міністром, не зможе виконувати функції міністра фінансів? Столтенберг — наддосвічена людина саме в державному та міжнародному управлінні, на відміну від нашого та американсього президентів, до нього жодних питань нема. Окрім можливо того, навіщо він пішов на пониження, — але це його власна справа, може собі дозволити безкорисно служити батьківщині - знову на відміну від багатьох інших.
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0
EvilReptiloid
EvilReptiloid
4 лютого 2025, 17:06
#
Я так розумію, ви готові лягти й на операційний стіл, якщо оперуватиме колишній прем'єр-міністр? Він же наддосвічена людина і точно не відріже вам чогось зайвого. У нас один такий вже роздавав смартфони бабусям за два тижні до початку війни. І закликав готуватися до шашликів. Тепер маємо шашлики з людського м’яса.
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0
Kanarej
Kanarej
4 лютого 2025, 17:12
#
Адекватна людина вже б зрозуміла що ляпнула херню, і просто не продовжувала би. Але це не Ви :)
Причому тут операційний стіл???
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0
Kanarej
Kanarej
4 лютого 2025, 17:08
#
ramarren
Просто переплутав Норвегію з Україною… а Столтенберга з Зеленським :)
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0
Kanarej
Kanarej
4 лютого 2025, 16:56
#
Для цього є професійні радники і апарат міністерства. Тим більше він має економічну освіту, був міністром торговлі та енергетики та міністром фінансів на початку політичної кар'єри, і пізніше 12 років прем'єр-міністром Норвегії до того як став генсеком НАТО. Хочете сказати, що він не зможе приймати стратегічні управлінські рішення інакше ніж гаданням на кавовій гущі? :)
+
+15
gucci
gucci
4 лютого 2025, 17:23
#
Як казала моя знайома депутатка (зараз сидить за «не поделилась»): от пройду в верховну раду, хоч відпочину.
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