Швейцарська банківська група UBS запустить buyback на $3 мільярди

Швейцарська банківська група UBS Group AG оголосила про запуск програми зворотного викупу акцій (buyback) на суму $3 млрд до кінця 2025 року. Про це повідомляє Reuters.

Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Кредитор планує викупити акції на $1 млрд у першій половині цього року та на $2 млрд у другій половині року.

Група прагнутиме зберегти цільовий показник основного капіталу першого рівня (CET1) на рівні близько 14%.

Також UBS опублікувала звіт за 4 квартал 2024 року, згідно з яким її чистий прибуток склав $770 млн проти очікували аналітиками $483 млн.

Загальна виручка зросла на 7% до $11,6 млрд у річному обчисленні, що трохи перевершило консенсус-прогноз компанії $11,5 млрд.