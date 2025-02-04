Курс валют на 4 лютого: долар в банках додав п'ять копійок

У вівторок на готівковому ринку курс долара у покупці та у продажу додав 5 копійок. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та не змінилося у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці знизився на 6 копійки, а у продажу на 4 копійки. Євро додало 5 копійок у купівлі та не змінилося у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,55−42,15 грн, євро купують за 42,80 грн, а продають за 43,50 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,84−41,89, євро — 43,25−43,50 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,65−41,70 грн/$. Торги євро проходять на рівні 42,95−42,99 грн/євро.

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