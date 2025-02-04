Українці зможуть отримувати додаткові послуги у застосунку «Дія». Там з'являться електронні направлення до лікаря, рецепти на ліки та інші медичні повідомлення. Про це повідомив міністра цифрової трансформації Михайло Федоров.
4 лютого 2025, 10:22
У «Дії» можна буде отримати направлення до лікаря та рецепти на ліки
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Що відомо
«Уряд затвердив зміни до постанови. Скоро запустимо медичні пуші в „Дії“, щоб ви не губили важливу інформацію серед купи смс у телефоні», — написав Федоров.
У «Дії» надходитимуть сповіщення про:
- номери рецепта та код погашення;
- код направлення до лікарів;
- запити на доступ до даних, згоду на обробку персональних даних, затвердження плану лікування.
«Над сервісом працюватимемо спільно з МОЗ, а щойно запустимо медичні пуші — повідомлю в каналі. Стежте, щоб не пропустити», — зауважив він.
Джерело: Мінфін
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