У «Дії» можна буде отримати направлення до лікаря та рецепти на ліки

Українці зможуть отримувати додаткові послуги у застосунку «Дія». Там з'являться електронні направлення до лікаря, рецепти на ліки та інші медичні повідомлення. Про це повідомив міністра цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Що відомо

«Уряд затвердив зміни до постанови. Скоро запустимо медичні пуші в „Дії“, щоб ви не губили важливу інформацію серед купи смс у телефоні», — написав Федоров.

У «Дії» надходитимуть сповіщення про:

номери рецепта та код погашення;

код направлення до лікарів;

запити на доступ до даних, згоду на обробку персональних даних, затвердження плану лікування.

«Над сервісом працюватимемо спільно з МОЗ, а щойно запустимо медичні пуші — повідомлю в каналі. Стежте, щоб не пропустити», — зауважив він.