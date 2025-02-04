4 лютого «Укренерго» запровадило аварійні відключення електроенергії у восьми областях. Про це повідомляють ДТЕК, «Кіровоградобленерго» та «Сумиобленерго».
Укренерго запровадило у восьми областях екстрені відключення світла (оновлено)
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Екстренні відключення
За вказівкою «Укренерго» у Дніпропетровські та Донецькій областях застосовуються екстрені відключення світла.
Крім цього, на сайтах «Сумиобленерго» та «Кіровоградобленерго» також йдеться про аварійні вимкнення електроенергії.
«Наразі графіки погодинних відключень не застосовуються», — попереджають енергетики.
Вони обіцяють в разі змін оперативно інформувати споживачів.
Оновлено
Пізніше в «Укренерго» заявили: «Внаслідок пошкоджень, завданих ворожими ракетно-дроновими атаками об'єктам генерації та передачі електроенергії, сьогодні у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково) і Черкаській (частково) областях були застосовані аварійні відключення».
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