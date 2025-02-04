Укренерго запровадило у восьми областях екстрені відключення світла (оновлено)

4 лютого «Укренерго» запровадило аварійні відключення електроенергії у восьми областях. Про це повідомляють ДТЕК , « Кіровоградобленерго » та « Сумиобленерго ».

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Екстренні відключення

За вказівкою «Укренерго» у Дніпропетровські та Донецькій областях застосовуються екстрені відключення світла.

Крім цього, на сайтах «Сумиобленерго» та «Кіровоградобленерго» також йдеться про аварійні вимкнення електроенергії.

«Наразі графіки погодинних відключень не застосовуються», — попереджають енергетики.

Вони обіцяють в разі змін оперативно інформувати споживачів.

Оновлено

Пізніше в «Укренерго» заявили: «Внаслідок пошкоджень, завданих ворожими ракетно-дроновими атаками об'єктам генерації та передачі електроенергії, сьогодні у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково) і Черкаській (частково) областях були застосовані аварійні відключення».