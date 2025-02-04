Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 270 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 842 930 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
4 лютого 2025, 8:13
Втрати ворога за 3 лютого: 1 270 російських окупантів, 18 танків та 92 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 842930 (+1270) осіб,
- танків — 9938 (+18) од,
- бойових броньованих машин — 20709 (+24) од,
- артилерійських систем — 22655 (+66) од,
- РСЗВ — 1269 (+1) од,
- засоби ППО — 1053 (+0) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 24003 (+92),
- крилаті ракети — 3054 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 35921 (+123) од,
- спеціальна техніка — 3733 (+2)
Джерело: Мінфін
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