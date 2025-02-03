ЄЦБ планує оновити дизайн банкнот євро

Європейський центральний банк (ЄЦБ) оголосив про плани оновити дизайн купюр євро вперше за 23 роки з моменту їхнього введення. Метою змін є створення більш привабливих та зручних банкнот. Про це повідомляє Independent.

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Нові теми для дизайну

Наразі на банкнотах євро зображені безіменні мости та вікна, але новий дизайн може включати дві основні теми:

Відомі європейці: серед кандидатів — грецька оперна співачка Марія Каллас, композитор Людвиг ван Бетховен, польсько-французька вчена Марія Кюрі, іспанський письменник Мігель де Сервантес, італійський художник Леонардо да Вінчі та австрійська активістка Берта фон Зуттнер. На зворотному боці можуть бути зображені культурні заходи або об'єкти, такі як пісенний фестиваль чи бібліотека.

Природа та інституції: альтернативний варіант передбачає зображення птахів і річок на лицьовому боці, а європейських інституцій, включаючи ЄЦБ, — на зворотному.

Чому це викликає суперечки?

Запропонований дизайн може викликати дискусії, оскільки він представляє лише шість із 20 країн єврозони. Це може призвести до невдоволення з боку інших країн.