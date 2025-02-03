До закриття міжбанку курс долара зріс на 1 копійку у продажу. Євро зросло на 11 копійок у купівлі та на 12 копійок у продажу.
3 лютого 2025, 17:27
Курс валют на вечір 3 лютого: євро зросло на міжбанку
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Відкриття 3 лютого
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Закриття 3 лютого
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Зміни
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41,65/41,69
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41,65/41,70
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0/1
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42,59/42,62
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42,70/42,74
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11/12
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,50−42,10 грн. Євро купують за 42,85 грн, а продають за 43,50 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,90−41,93, євро — 43,20−43,50 грн.
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Джерело: Мінфін
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