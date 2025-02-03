Курс валют на вечір 3 лютого: євро зросло на міжбанку

До закриття міжбанку курс долара зріс на 1 копійку у продажу. Євро зросло на 11 копійок у купівлі та на 12 копійок у продажу.

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Валюта Відкриття 3 лютого Закриття 3 лютого Зміни долар 41,65/41,69 41,65/41,70 0/1 євро 42,59/42,62 42,70/42,74 11/12

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,50−42,10 грн. Євро купують за 42,85 грн, а продають за 43,50 грн.

В обмінниках долар торгується за 41,90−41,93, євро — 43,20−43,50 грн.

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