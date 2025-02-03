Рупія оновила мінімум після введення Трампом мит

Курс долара США до індійської рупії у понеділок, 3 лютого, вперше в історії перевищив позначку 87 рупій за $1, що стало наслідком падіння азіатських валют та акцій після запровадження президентом США Дональдом Трампом імпортних мит на товари з Канади, Мексики та Китаю, повідомляє Reuters.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відбувається з рупією

На момент написання статті долар коштував 87,14 рупії проти 86,7 рупії в п'ятницю, а в ході торгів курс досяг історичного максимуму 87,23 рупії.

Указ про нові мита, підписаний Трампом у суботу, 1 лютого, набирає чинності 4 лютого. Він передбачає 25% мито на товари, що імпортуються з Мексики і Канади, і 10% — з Китаю.

Читайте також: Тарифні війни у ​​розпалі: як свої інтереси має відстоювати Україна

«Оскільки в США почав діяти новий режим при Трампі, і враховуючи, що рупія була відносно більш ефективною валютою в сегменті країн з економікою, що розвивається, протягом останніх двох років, ми бачимо можливості для її подальшого знецінення», — заявив Аншул Чандак, голова казначейства індійського RBL Bank.

Ці заходи посилюють побоювання щодо глобального економічного зростання, що змушує інвесторів переміщати капітал у безпечніші активи, такі як долар.