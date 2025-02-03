В НБУ прогнозують продовження підвищення ставки

Більшість членів Комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку прогнозують подальше підвищення облікової ставки у найближчі місяці. Про це йдеться у повідомленні Нацбанку про підсумки дискусії членів КМП на засіданні, що відбулося 22 січня.

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«Більшість членів КМП вбачають необхідність подальшого посилення процентної політики для забезпечення належної привабливості гривневих активів, утримання інфляційних очікувань під контролем і повернення інфляції на траєкторію стійкого сповільнення», — зазначається у повідомленні.

Водночас кілька членів Комітету припустили, що для досягнення цієї мети Нацбанку доведеться не тільки підвищувати облікову ставку, але й, можливо, змінити параметри операційного дизайну процентної політики для посилення конкуренції банків за строкові вклади населення у гривні.

Загалом рішення про підвищення облікової ставки з 13,5% до 14,5% на засіданні 22 січня підтримали 7 із 11 членів Комітету з монетарної політики.