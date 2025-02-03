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3 лютого 2025, 16:20

Академія Мінфін навчатиме військових та ветеранів фінансової грамотності

Академія Мінфін спільно з компанією Smart Family Office запускають безкоштовний освітній проєкт «Фінансова грамотність для військових». Проєкт створено за підтримки Athletes for Freedom Foundation та femida.us

Академія Мінфін спільно з компанією Smart Family Office запускають безкоштовний освітній проєкт «Фінансова грамотність для військових».

Це цілісна програма навчання, створена з урахуванням викликів війни й потреб українських військових, ветеранів та їхніх родин.

Учасники матимуть можливість підвищити свою фінансову обізнаність та безпеку, подолати психологічні бар'єри в управлінні коштами, навчаться правильно ставити фінансові цілі та досягати їх.

Програма курсу

Щотижня спікери разом із профільними експертами детально розкриватимуть різні аспекти фінансової грамотності й підтримки військових та ветеранів. Курс охоплює 9 тем:

  1. Особливості фінансової грамотності для військових, ветеранів та їхніх родин

  2. Виплати й пільги для військових, механізми їх отримання

  3. Фінансова безпека, страхування та юридичний захист активів

  4. Психологія фінансів, бар'єри в ухваленні фінансових рішень

  5. Управління особистим бюджетом: розподіл доходів і витрат

  6. Фінансове планування у часи невизначеності

  7. Реінтеграція в цивільне життя після служби

  8. Фінансова допомога та підтримка від держави (гранти, кредити)

  9. Освітні програми для військових, поради щодо працевлаштування

Перше відео вже можна переглянути за посиланням.

Формат навчання

Відео будуть виходити раз на тиждень на сайті Академії Мінфін. Тривалість — від 15 до 45 хвилин залежно від теми.

Доступ до курсу надається безплатно та без часових обмежень. Тож ви можете переглядати відеоматеріали в довільному порядку та в зручному для себе темпі.

Про авторів курсу та спікерів

Авторами програми є досвідчені фахівці компанії Smart Family Office. Це команда професійних радників, що допомагають українцям інвестувати розумно.

Спікеркою відео є Аліна Шух — COO Smart Family Office, Financial Planning & Wealth Management Professional, CFI, викладачка, лекторка та колумністка, чемпіонка та рекордсменка світу серед юніорів з легкої атлетики.

У випусках Аліна запрошуватиме до спілкування профільних експертів з кожної теми, братиме в них коментарі та інтерв'ю.

Серед запрошених спікерів — фахівці Асоціації підприємців-ветеранів, Veteran Hub, KSE, Lobby X, «Юридична сотня».

Організатори та партнери проєкту

Організатором проєкту є Академія Мінфін. Це освітній проєкт сайту «Мінфін», що підвищує фінансову грамотність людей та допомагає розібратися в різних інвестиційних інструментах.

Навчання в Академії дає змогу українцям навіть в умовах війни отримати практичні знання про те, як зберегти й примножити свої кошти.

Проєкт реалізується за підтримки партнерів:

  • Athletes for Freedom Foundation — об'єднання спортсменів і бізнес-лідерів, які підтримують ініціативи із захисту свободи та прав людини по всьому світу. Фонд допомагає людям, які протистоять насильству та будь-яким формам диктатури, а також реагує на глобальні кризи.

  • femida.us — юридична компанія з 20-ти річним досвідом, яка спеціалізується на представництві інтересів клієнтів у сфері високих технологій, програмного забезпечення та ІТ.

Запрошуємо долучитися до проєкту та поділитися інформацією з близькими, яким буде він корисним.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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stas12345
stas12345
3 лютого 2025, 17:01
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Навчать піднімати бабла інвестуючи в мем коїни
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