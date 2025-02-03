У січні 2025 року Україна скоротила імпорт електроенергії на 56%, у порівнянні з груднем — до майже 189 тис. МВт-год. Майже третину електроенергії було поставлено з Польщі. Про це свідчать дані моніторингу ExPro Electricity.
3 лютого 2025, 14:59
Україна скоротила імпорт електроенергії в січні на 56%
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Причина скорочення
Скорочення імпорту зумовлено в тому числі і поліпшенням ситуації в енергосистемі та достатності ресурсу від внутрішніх виробників.
Польща зайняла 30% у частці імпорту, Угорщина — 25,5%, Словаччина — майже 25%. Загалом, імпорт скоротився за усіма напрямами.
Водночас у порівнянні з січнем 2024 року, імпорт електроенергії виріс на понад 50%.
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Джерело: Мінфін
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