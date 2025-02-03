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3 лютого 2025, 14:41

Мінфін затвердив нову форму об'єднаної звітності з ПДФО та ЄСВ

Міністерство фінансів затвердило нову форму податкового розрахунку сум податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та єдиного соціального внеску (ЄСВ), а також оновило порядок його заповнення та подання. Про це повідомила пресслужба.

Міністерство фінансів затвердило нову форму податкового розрахунку сум податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та єдиного соціального внеску (ЄСВ), а також оновило порядок його заповнення та подання.
Фото: depositphotos

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Кого стосуються зміни

Зміни стосуються усіх податкових агентів, зокрема юридичних осіб і фізичних осіб — підприємців (ФОП), які виплачують доходи фізичним особам.

У відомстві вважають, що запровадження нової форми об'єднаної звітності з ПДФО та ЄСВ з щомісячним поданням сприятиме ефективнішому контролю за надходженнями до бюджету та спростить процес звітування для платників податків.

Згідно зі змінами:

  • з 2025 року податковий розрахунок подаватиметься щомісяця, протягом 20 календарних днів після закінчення звітного місяця. Раніше звіти подавались щоквартально;
  • до 10 лютого 2025 року звіти за IV квартал 2024 року подаються за старою формою;
  • до 20 лютого 2025 року звіти за січень 2025 року подаються за новою формою.

Нова форма звіту змінює його структуру та відтепер включатиме основний розрахунок і декілька додатків.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Три літри
Три літри
3 лютого 2025, 16:05
#
Не пройшло і три роки…
+
+15
Наталія Кудряшова
Наталія Кудряшова
3 лютого 2025, 16:18
#
Якщо у ФОП немає найманих працівників, зміни не стосуються?
+
0
Rubi0
Rubi0
3 лютого 2025, 17:09
#
«Зміни стосуються усіх податкових агентів, зокрема юридичних осіб і ФОП, які виплачують доходи фізичним особам» судя из первомсточника то нет
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