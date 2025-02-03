Міністерство фінансів затвердило нову форму податкового розрахунку сум податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та єдиного соціального внеску (ЄСВ), а також оновило порядок його заповнення та подання. Про це повідомила пресслужба.
Мінфін затвердив нову форму об'єднаної звітності з ПДФО та ЄСВ
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Кого стосуються зміни
Зміни стосуються усіх податкових агентів, зокрема юридичних осіб і фізичних осіб — підприємців (ФОП), які виплачують доходи фізичним особам.
У відомстві вважають, що запровадження нової форми об'єднаної звітності з ПДФО та ЄСВ з щомісячним поданням сприятиме ефективнішому контролю за надходженнями до бюджету та спростить процес звітування для платників податків.
Згідно зі змінами:
- з 2025 року податковий розрахунок подаватиметься щомісяця, протягом 20 календарних днів після закінчення звітного місяця. Раніше звіти подавались щоквартально;
- до 10 лютого 2025 року звіти за IV квартал 2024 року подаються за старою формою;
- до 20 лютого 2025 року звіти за січень 2025 року подаються за новою формою.
Нова форма звіту змінює його структуру та відтепер включатиме основний розрахунок і декілька додатків.
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