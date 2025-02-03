Мінфін затвердив нову форму об'єднаної звітності з ПДФО та ЄСВ

Міністерство фінансів затвердило нову форму податкового розрахунку сум податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та єдиного соціального внеску (ЄСВ), а також оновило порядок його заповнення та подання. Про це повідомила пресслужба.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Кого стосуються зміни

Зміни стосуються усіх податкових агентів, зокрема юридичних осіб і фізичних осіб — підприємців (ФОП), які виплачують доходи фізичним особам.

У відомстві вважають, що запровадження нової форми об'єднаної звітності з ПДФО та ЄСВ з щомісячним поданням сприятиме ефективнішому контролю за надходженнями до бюджету та спростить процес звітування для платників податків.

Згідно зі змінами:

з 2025 року податковий розрахунок подаватиметься щомісяця, протягом 20 календарних днів після закінчення звітного місяця. Раніше звіти подавались щоквартально;

до 10 лютого 2025 року звіти за IV квартал 2024 року подаються за старою формою;

до 20 лютого 2025 року звіти за січень 2025 року подаються за новою формою.

Нова форма звіту змінює його структуру та відтепер включатиме основний розрахунок і декілька додатків.