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3 лютого 2025, 11:37

ЄС надасть 150 млн євро для двох житлових проєктів в Україні

Рада Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ) схвалила додаткові 150 млн євро для двох житлових проєктів в Україні. Гроші спрямують для ВПО та для компенсації знищеного житла. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства фінансів.

Рада Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ) схвалила додаткові 150 млн євро для двох житлових проєктів в Україні.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Зокрема, був схвалений новий проєкт для України на 50 млн євро, який допоможе внутрішньо переміщеним особам (ВПО) отримати власне житло.

Фінансування нового проєкту пільгового кредитування для ВПО обсягом 50 млн євро дозволить забезпечити власним житлом 1 460 українських сімей протягом 2025 року на найбільш доступних умовах. Внутрішньо переміщені сімʼї можуть отримати кредит у Держмолодьжитлі за незмінною ставкою в 3% річних на термін до 30 років з мінімальним першим внеском 6% вартості житла, яке обирає сам позичальник.

Також було ухвалено рішення про додаткове фінансування у 100 млн євро проєкту «HOME: Компенсація за знищене житло». Учасники бойових дій, інваліди та багатодітні сім'ї, отримають компенсацію за знищене внаслідок бойових дій та терористичних атак рф житло у вигляді сертифікатів на придбання житла. Проєкт реалізується по всій території України.

Додаткове фінансування у межах проєкту HOME у розмірі 100 млн євро буде спрямовано на надання компенсації за понад 2000 житлових сертифікатів, що дозволить близько 5700 українцям отримати компенсацію за знищене житло.

Нагадаємо

У 2024 році Україна вже отримала від БРРЄ 100 млн євро через проєкт HOME. Цей проєкт дозволяє власникам житлових сертифікатів, отриманих за державною програмою компенсацій за пошкоджене та знищене житло єВідновлення, придбати нові оселі замість знищених через російську агресію.

Понад 5 000 громадян вже отримали нове житло. Близько 1643 об'єктів житлової нерухомості вже придбано коштом коштів Банку розвитку ради Європи у 2024 році.

Страхування житла від наслідків «прильоту»

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+30
Я_ __
Я_ __
3 лютого 2025, 11:48
#
«ЄС надасть 150 млн євро для двох житлових проєктів в Україні»

напевно врешті решт, в ЄС побачать кінцевий заголовок (по результатам закінчення цих проектів): «ЄС надасть 150 млн євро для двох житлових проєктів для українських депутатів в Україні»

Ось такий заголовок цілком відповідав би реаліям України :)
+
+30
korvin29
korvin29
3 лютого 2025, 11:53
#
Нужно к депутатам добавить ТОП чиновников из Министерств и Ведомств, Прокуроров, Судей и не забыть местную власть, они тоже хотят новую виллу в Испании.
+
+15
Я_ __
Я_ __
3 лютого 2025, 11:59
#
Так так)


Бо ЄС та США нададуть кошти на одне, а в Україні це піде ПІД ЧАС ВІЙНИ на:
— барабани, овочерізки, дубові двері в бомбосховища
— червону та чорну ікру, а також біле, червоне та ігристе вино для полярників
— яйця по 17
— квартири в центрі Києва (ну бо батьки його бачте продали багато черешні)

ну і багато всього іншого потужного))
+
0
gorobezus
gorobezus
3 лютого 2025, 13:19
#
А можно поинтересоваться сколько людей жило в том же Бахмуте и прилегающих поселках? И сколько объектов недвижки там было уничтожено? Или нещасное Работино или Марьинка, Орехов, Гуляйполе, окрестности Покровска? Хоть кто-то что-то получил? Какова реальная потребность и сколько у нас есть денег чтобы ее закрыть?
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