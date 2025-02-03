Курс валют на 3 лютого: євро в банках втратило 31 копійку, в обмінниках — 60 копійок

У понеділок на готівковому ринку курс долара у покупці втратив 10 копійок, а у продажу 5 копійок. Євро подешевшало на 26 копійок у купівлі та на 31 копійку у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці знизився на 4 копійки, а у продажу на 3 копійки. Євро подешевшало на 60 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,50−42,10 грн, євро купують за 43,12 грн, а продають за 43,67 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,86−41,90, євро — 43,15−43,85 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,65−41,69 грн/$. Торги євро проходять на рівні 42,59−42,62 грн/євро.

Коментар щодо курсу євро

Просідання котирувань щодо євро щодо гривні порівняно з кінцем минулого тижня — це реакція українського міжбанку на зниження євро щодо долара на міжнародних ринках. Реальних угод на ринку поки що немає.