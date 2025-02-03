Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 300 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 841 660 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
3 лютого 2025, 8:15
Втрати ворога за 2 лютого: 1 300 російських окупантів, 12 танків та 118 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 841 660 (+1300) осіб,
- танків — 9920 (+12) од,
- бойових броньованих машин — 20685 (+18) од,
- артилерійських систем — 22589 (+51) од,
- РСЗВ — 1268 (+1) од,
- засоби ППО — 1053 (+3) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 23911 (+118),
- крилаті ракети — 3054 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 35798 (+89) од,
- спеціальна техніка — 3731 (+2)
Джерело: Мінфін
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