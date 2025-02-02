Кабмін дозволив бронювати 100% медпрацівників державних і комунальних медзакладів

В Україні дозволили бронювати 100% медичних працівників державних і комунальних медзакладів. Відповідна постанова Кабінету міністрів від 14 січня, якою внесено зміни до Порядку бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації та на воєнний час, оприлюднена на Урядовому порталі.

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Деталі

У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, що можуть бути заброньованими всі медичні працівники:

закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності,

закладів громадського здоров’я,

установ, що провадять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз,

центрів крові, для яких робота у відповідних закладах є основним місцем роботи.

При цьому йдеться лише про медичних працівників, для решти фахівців, що працюють в медзакладах — обмеження у бронюванні залишаються чинними.

Порядок переглянули у звʼязку з введеним в дію указом президента України рішенням Ради національної безпеки і оборони від 5 грудня 2024 року «Щодо протидії загрозам національній безпеці України у сфері охорони здоров’я в особливий період».

Основна мета заходів — забезпечити якісну та своєчасну медичну і реабілітаційну допомогу як військовослужбовцям, так і цивільним громадянам України.

У рішенні йшлося про необхідність перегляду умов бронювання медиків, а також заборону на призначення осіб із медичною освітою на немедичні посади військової служби, якщо вони самі не виявили такого бажання.

Раніше медичні заклади, що були визнані критично важливими, могли забронювати лише до 50% військовозобов'язаних чоловіків, а збільшення цієї частки можливе було лише за окремим рішенням міністра оборони.

Значна частина військовозобовʼязаних в медзакладах — медики-жінки. Їхня кількість раніше також враховувалась при визначенні частки військовозобовʼязаних, що можуть бути заброньовані. Проте цю норму було змінено, а відсоток бронювання розраховується виключно від числа військовозобов'язаних чоловіків.

Тому, щоб забезпечити належну роботу, лікарні змушені були б постійно звертатись за додатковими дозволами для бронювання більше ніж 50% військовозобов'язаних чоловіків.

«Прийняте рішення про бронювання 100% медиків усуває необхідність звертатись за окремими дозволами, що зменшує навантаження як на лікарні, так і на Міністерство оборони», — зазначили в МОЗ.

За даними відомства, на сьогодні близько 75% поранених військовослужбовців проходять лікування саме в цивільних медзакладах. Тому таке рішення дозволить забезпечити надання медичної допомоги як військовим, так і цивільним в необхідному обсязі.

Водночас потреби Збройних сил України та сектору оборони у медиках, що можуть бути мобілізовані з цивільних медзакладів, будуть забезпечуватись через механізм розбронювання окремих медичних працівників, в яких наразі є потреба.

«Розбронювання» відбуватиметься на запит від Міноборони та Командування медичних сил щодо потреб в тих чи інших фахівцях-медиках.

Подання про розбронювання здійснюватимуть керівники медзакладів засобами порталу «Дія», відповідно до порядку бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час.

Після розбронювання фахівці мобілізуватимуться до Збройних Сил чи інших військових формувань, відповідно до їхніх потреб, з призначенням на медичні посади військової служби.

В кого ще немає обмежень у бронюванні

В МОЗ нагадали, що окрім медичних працівників, обмежень у бронюванні не мають також:

Співробітники підприємств, визначених Мінстратегпромом як критично важливі для економіки та оборонно-промислового комплексу.

Працівники спеціалізованих установ ООН, закордонних дипломатичних установ, представництв міжнародних організацій, міжнародних судових органів, а також міжнародних та неурядових організацій, членами або учасниками яких є Україна відповідно до міжнародних договорів.

Члени штатних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту, а також спорту осіб з інвалідністю (перелік затверджується Мінмолодьспорту).

Працівники критично важливих установ паливно-енергетичного комплексу та їхніх підрядних організацій, що забезпечують безперебійне функціонування енергетичної та газотранспортної систем, визначені Міненерго.

Спеціалісти з технічного адміністрування Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, а також постачальники електронних комунікаційних послуг і мереж, визначені Мінцифри та включені до аварійно-відновлювальних бригад.

Протезисти, техніки та інженери-протезисти, які за останні три місяці працювали не менше 50% робочого часу (з відповідним обґрунтуванням).

Священнослужителі за переліком посад, затвердженим ДЕСС.