У січні 2025 року державний бюджет України отримав валютного фінансування на $3,8 млрд. Про це повідомляє пресслужба Міністерство фінансів.
Держбюджет у січні отримав $3,8 мільярда валютного фінансування
►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
З цієї суми $3,1 млрд надійшло від ЄС, а $700 млн залучено через випуск держоблігацій на внутрішньому ринку.
Зазначається, що кошти від ЄС — перший транш Європейського союзу у межах ERA Loans. Це кредити, які погашатимуться за рахунок доходів від заморожених активів рф.
«Тобто витрати за позикою понесе країна-агресор, а не Україна. $3,1 млрд є умовними борговими зобов’язаннями для України», — йдеться у повідомленні.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі