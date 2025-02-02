Держбюджет у січні отримав $3,8 мільярда валютного фінансування

У січні 2025 року державний бюджет України отримав валютного фінансування на $3,8 млрд. Про це повідомляє пресслужба Міністерство фінансів.

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З цієї суми $3,1 млрд надійшло від ЄС, а $700 млн залучено через випуск держоблігацій на внутрішньому ринку.

Зазначається, що кошти від ЄС — перший транш Європейського союзу у межах ERA Loans. Це кредити, які погашатимуться за рахунок доходів від заморожених активів рф.

«Тобто витрати за позикою понесе країна-агресор, а не Україна. $3,1 млрд є умовними борговими зобов’язаннями для України», — йдеться у повідомленні.