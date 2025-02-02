Нацбанк пропонує спростити порядок відкриття та закриття рахунків надавачами платіжних послуг

Національний банк пропонує оновити порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Зазначається, що метою оновлення є спрощення порядку відкриття та закриття рахунків окремим категоріям користувачів, а також приведення його у відповідність до вимог законодавства.

Зокрема, регулятор пропонує виключити норми щодо подання відокремленими підрозділами юридичних осіб-нерезидентів та їхніми представництвами копій документів про взяття на облік у контролюючому органі, оскільки така інформація міститиметься в Єдиному державному реєстрі.

Також пропонується визначити порядок відкриття банками кореспондентського рахунку Європейському інвестиційному банку та відкриття фінансовими установами платіжних рахунків резидентам України у національній валюті.

Крім того, Нацбанк планує:

врегулювати питання закриття рахунків відокремлених підрозділів юридичних осіб-нерезидентів у разі їх ліквідації та використання ліквідатором одного рахунку;

врегулювати питання перерахування коштів у разі відкликання ліцензії надавача платіжних послуг, припинення надання послуг або його банкрутства.

Відповідні норми містить проєкт постанови правління НБУ. Регулятор приймає зауваження та пропозиції по 19 лютого 2025 року включно.