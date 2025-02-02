Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 320 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 840 360 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
2 лютого 2025, 9:02
Втрати ворога за 1 лютого: 1 320 російських окупантів, 6 танків та 99 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 840360 (+1320) осіб,
- танків — 9908 (+6) од,
- бойових броньованих машин — 20667 (+14) од,
- артилерійських систем — 22538 (+45) од,
- РСЗВ — 1267 (+1) од,
- засоби ППО — 1050 (+0) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 23793 (+99),
- крилаті ракети — 3054 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 35709 (+80) од,
- спеціальна техніка — 3729 (+2).
Джерело: Мінфін
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