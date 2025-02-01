Британія пом'якшила візові обмеження для українців

Британський уряд оголосив, що батьки або законні опікуни, які перебувають у Великій Британії, за будь-якою з візових програм для українців можуть подати заявку на спонсорство своєї дитини за програмою «Будинки для України» (Homes for Ukraine). Про це повідомляє ВВС.

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У лютому 2024 року уряд обмежив програму «Будинки для України». Тоді ж було закрито програму допомоги сім'ям з України (Ukraine Family Scheme), що дозволяла українцям приєднатися до членів сім'ї, які вже мають постійне місце проживання у Британії.

Згідно з цими обмеженнями, українці, які не мають права на постійне проживання у Великій Британії, більше не могли виступати спонсорами інших людей за цією програмою, включно і власних неповнолітніх дітей. Тільки британські, ірландські громадяни або ті, хто мають право на постійне проживання у Британії, могли виступати спонсорами, які забезпечують людям житло.

Виникла юридична колізія, адже чужі дорослі люди із громадянством Британії могли виступати спонсорами для неповнолітніх, а рідні батьки — ні.

Це призвело до розриву сімей. Крім того, деякі батьки вдавалися до незаконних шляхів, щоб привезти своїх дітей до Британії.

Зазначається, що з моменту запуску програми «Будинки для України» у березні 2022 року до Британії прибули понад 190 000 українців.