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1 лютого 2025, 13:11

Британія пом'якшила візові обмеження для українців

Британський уряд оголосив, що батьки або законні опікуни, які перебувають у Великій Британії, за будь-якою з візових програм для українців можуть подати заявку на спонсорство своєї дитини за програмою «Будинки для України» (Homes for Ukraine). Про це повідомляє ВВС.

Британський уряд оголосив, що батьки або законні опікуни, які перебувають у Великій Британії, за будь-якою з візових програм для українців можуть подати заявку на спонсорство своєї дитини за програмою «Будинки для України» (Homes for Ukraine).
Фото: freepik.com

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У лютому 2024 року уряд обмежив програму «Будинки для України». Тоді ж було закрито програму допомоги сім'ям з України (Ukraine Family Scheme), що дозволяла українцям приєднатися до членів сім'ї, які вже мають постійне місце проживання у Британії.

Згідно з цими обмеженнями, українці, які не мають права на постійне проживання у Великій Британії, більше не могли виступати спонсорами інших людей за цією програмою, включно і власних неповнолітніх дітей. Тільки британські, ірландські громадяни або ті, хто мають право на постійне проживання у Британії, могли виступати спонсорами, які забезпечують людям житло.

Виникла юридична колізія, адже чужі дорослі люди із громадянством Британії могли виступати спонсорами для неповнолітніх, а рідні батьки — ні.

Це призвело до розриву сімей. Крім того, деякі батьки вдавалися до незаконних шляхів, щоб привезти своїх дітей до Британії.

Зазначається, що з моменту запуску програми «Будинки для України» у березні 2022 року до Британії прибули понад 190 000 українців.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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