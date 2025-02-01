НБУ за тиждень продав на міжбанку $580 мільйонів

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Таким чином Нацбанк зменшив чистий продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $179,99 млн.

З початку 2025 року НБУ на міжбанку:

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