Національний банк протягом тижня, з 27 по 31 січня, купив на міжбанківському валютному ринку $6,09 млн і продав $582,35 млн. Чистий продаж валюти становив $576,26 млн проти $756,25 млн минулого тижня. Про це свідчать дані НБУ.
1 лютого 2025, 10:32
НБУ за тиждень продав на міжбанку $580 мільйонів
►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Таким чином Нацбанк зменшив чистий продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $179,99 млн.
З початку 2025 року НБУ на міжбанку:
- купив $6,33 млн;
- продав $3 391,83 млн;
- чистий продаж валюти — $3 385,5 млн.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі