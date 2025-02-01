Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 430 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 839 040 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
1 лютого 2025, 9:01
Втрати ворога за 31 січня: 1 430 російських окупантів, 9 танків та 121 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 839040 (+1430) осіб,
- танків — 9902 (+9) од,
- бойових броньованих машин — 20653 (+22) од,
- артилерійських систем — 22493 (+48) од,
- РСЗВ — 1266 (+1) од,
- засоби ППО — 1050 (+0) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 23694 (+121),
- крилаті ракети — 3054 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 35629 (+77) од,
- спеціальна техніка — 3727 (+1).
Джерело: Мінфін
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