У зв'язку з ракетною атакою рф у суботу, 1 лютого, Укренерго ввело аварійні відключення електроенергії у 7 областях. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
1 лютого 2025, 8:21
Укренерго ввело аварійні відключення електроенергії у семи областях
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Де ввели аварійні відключення
Аварійні відключення світла запроваджено у наступних областях:
- Харківській,
- Сумській,
- Полтавській,
- Донецькій,
- Дніпропетровській,
- Запорізькій,
- Кіровоградській.
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Джерело: Мінфін
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