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1 лютого 2025, 12:00

Чи зможе цей новий мем-коїн перевершити DOGE? Прихований скарб із потенціалом зростання на 17,500%

Ринок мем-коїнів гуде через появу нового претендента, який обіцяє затьмарити найвідоміші криптоактиви в історії. Спекулянти, які шукають наступний прорив, уже спрямували увагу на токен із потенціалом вибухового зростання на 17,500%. Аналітики назвали BeerBear наступним великим проривом у криптосвіті. Не пропустіть цю можливість!

Ринок мем-коїнів гуде через появу нового претендента, який обіцяє затьмарити найвідоміші криптоактиви в історії.

Dogecoin (DOGE): Піонер серед мем-коїнів

Dogecoin, оригінальний мем-коїн, пройшов вражаючий шлях від жарту до одного з найвідоміших криптоактивів. Завдяки своїй сильній спільноті та підтримці таких фігур, як Ілон Маск, DOGE став культовим ім'ям у криптопросторі.

Джерело: CoinMarketCap

Проте графік DOGE демонструє чіткий спадний тренд, з постійним зниженням ціни. Відсутність сильного імпульсу на купівлю та різке падіння обсягів торгів (-48.17% за 24 години) підтверджують зниження інтересу трейдерів. За відсутності нових покупців чи каталізаторів DOGE, ймовірно, продовжить спад.

BeerBear: Ракета до швидкого прибутку вже тут! 🐻🚀

Час іде — передпродаж BeerBear у самому розпалі, і зараз триває 3-й етап за ціною лише $0.0003 за токен. Кожна секунда зволікання — це втрата можливості отримати до 1800% ROI. Пресейл стартував із неймовірної ціни $0.0001, але вона стрімко зростає, а ранні знижки швидко зникають. Не пропустіть свій шанс!

Швидке зростання, миттєві прибутки

BeerBear — це не просто черговий токен, це швидкісний квиток до великих заробітків. Обмежена пропозиція та стрімко зростаючий попит дають раннім інвесторам максимальну вигоду. Не відкладайте на завтра — сьогоднішня ціна може подвоїтися вже на наступному етапі передпродажу.

Перетворіть заробітки на гру

Пориньте у майбутню гру Beat 'Em Up від BeerBear, натхненну класикою аркад, як-от Double Dragon і Battle Toads. Пробивайтеся через ворогів, прокачуйте свого персонажа та отримуйте реальні нагороди, такі як NFT і бонусні токени. Кожна битва має значення, а кожна перемога наповнює ваш гаманець.

Система нагород Beer Points

  • Заробляйте 6%-12% Beer Points залежно від суми вашої покупки токенів:

  • Невеликі внески ($10-$250) приносять 6% у вигляді Beer Points.

  • Середні внески ($1,000-$2,500) забезпечують 9% у Beer Points.

  • Великі внески ($10,000+) відкривають МАКСИМАЛЬНУ НАГОРОДУ у Beer Points.

  • Використовуйте Beer Points для доступу до ексклюзивних привілеїв, таких як NFT, покращення в грі та airdrop'и.

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Висновок

Хоча Dogecoin залишається піонером, BeerBear уособлює майбутнє спекуляцій із мем-коїнами. Завдяки низькій ціні входу та вибуховому потенціалу зростання BeerBear пропонує те, чого DOGE більше не може забезпечити: величезний ROI.

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Сайт проекта:https://beerbear.io

Джерело: Мінфін
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