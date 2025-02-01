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1 лютого 2025, 9:00

Мем-коїн із малою капіталізацією готується перевершити SHIB із прибутком x125 у 2025 році

Криптосвіт готується до наступного великого прориву, і вся увага зосереджена на мем-коїні з малою капіталізацією, який ось-ось змінить ринок. Аналітики прогнозують приголомшливі прибутки в x125 до 2025 року, і цей прихований скарб скоро може перевершити деякі з найвідоміших токенів. BeerBear стрімко набирає популярність серед спекулянтів, які шукають вибухових прибутків.

Криптосвіт готується до наступного великого прориву, і вся увага зосереджена на мем-коїні з малою капіталізацією, який ось-ось змінить ринок.

Shiba Inu (SHIB): Гігант серед мем-коїнів

Shiba Inu, відомий як «вбивця Dogecoin», привернув увагу крипторинку своїм неймовірним злетом, спричиненим ажіотажем у соцмережах та активною спільнотою. Завдяки низькій ціні SHIB перетворив ранніх інвесторів на мільйонерів за одну ніч.

Проте графік SHIB демонструє чіткий спадний тренд: актив не може утримати жодного значного імпульсу. Після локального піку в $0.00002174 ціна стабільно знижується до $0.00001883, що вказує на сильний тиск продажів.

Обсяг торгів впав на -48.91%, що свідчить про втрату впевненості трейдерів. За відсутності нових каталізаторів SHIB, швидше за все, продовжить свій спад.

BeerBear: Ракета до швидкого прибутку вже тут! 🐻🚀

Час іде — передпродаж BeerBear у самому розпалі, і зараз триває 3-й етап за ціною лише $0.0003 за токен. Кожна секунда зволікання — це втрата можливості отримати до 1800% ROI. Пресейл стартував із неймовірної ціни $0.0001, але вона стрімко зростає, а ранні знижки швидко зникають. Не пропустіть свій шанс!

Швидке зростання, миттєві прибутки

BeerBear — це не просто черговий токен, це швидкісний квиток до великих заробітків. Обмежена пропозиція та стрімко зростаючий попит дають раннім інвесторам максимальну вигоду. Не відкладайте на завтра — сьогоднішня ціна може подвоїтися вже на наступному етапі передпродажу.

Перетворіть заробітки на гру

Пориньте у майбутню гру Beat 'Em Up від BeerBear, натхненну класикою аркад, як-от Double Dragon і Battle Toads. Пробивайтеся через ворогів, прокачуйте свого персонажа та отримуйте реальні нагороди, такі як NFT і бонусні токени. Кожна битва має значення, а кожна перемога наповнює ваш гаманець.

Система нагород Beer Points

  • Заробляйте 6%-12% Beer Points залежно від суми вашої покупки токенів:

  • Невеликі внески ($10-$250) приносять 6% у вигляді Beer Points.

  • Середні внески ($1,000-$2,500) забезпечують 9% у Beer Points.

  • Великі внески ($10,000+) відкривають МАКСИМАЛЬНУ НАГОРОДУ у Beer Points.

  • Використовуйте Beer Points для доступу до ексклюзивних привілеїв, таких як NFT, покращення в грі та airdrop'и.

  • Приклад: Купівля на $700 приносить 5,600 Beer Points, збільшуючи ваші потенційні бонуси та нагороди.

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Висновок

Хоча Shiba Inu залишив значний слід у криптосвіті, BeerBear — це наступна хвиля вибухових можливостей для отримання прибутку. Його низька ціна входу, висока волатильність і зростаючий ажіотаж роблять його ідеальним вибором для трейдерів, які прагнуть примножити свій портфель.

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Сайт проекта: https://beerbear.io

Джерело: Мінфін
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