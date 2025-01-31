Дохід Apple від підписок сягнув майже $100 мільярдів

Компанія Apple оголосила про рекордні фінансові результати за 2024 рік, зокрема, вражаючий дохід від сервісів підписки, який наблизився до позначки в $100 мільярдів. CEO компанії Тім Кук повідомив, що дохід від цієї категорії послуг досяг найвищого рівня за всю історію Apple. Про це пише TechCrunch.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Звіт

Загалом, у 2024 році Apple заробила майже 100 мільярдів доларів завдяки своїм численним сервісам підписки, серед яких iCloud, Apple Music, Apple TV+ та інші. Цей вражаючий показник свідчить про зростаючу популярність та затребуваність послуг Apple серед користувачів.

Особливо успішним став четвертий квартал 2024 року, коли дохід від сервісів досяг рекордного значення в 26,3 мільярда доларів. Це на 14% більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Підрозділ сервісів Apple охоплює широкий спектр послуг, включаючи транзакції в App Store, а також підписки на різноманітні платформи та сервіси. Загальна кількість активних підписок на сервіси Apple, враховуючи сторонні додатки в App Store, перевищує 1 мільярд.

Деталі

Компанія також відзначила значне зростання популярності таких сервісів, як Apple Arcade та Apple Fitness+, а також зростаючу популярність функції Apple Tap to Pay для iPhone, яка дозволяє здійснювати безконтактні платежі.

Під час фінансового звіту інвестори цікавилися, як зміни в регуляторній політиці можуть вплинути на доходи Apple. Фінансовий директор компанії, Кеван Парех, ухилився від прямої відповіді на це питання, зазначивши лише, що залученість клієнтів зростає у всіх сервісах, серед усієї клієнтської бази та в різних регіонах світу.