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31 січня 2025, 19:05

Дохід Apple від підписок сягнув майже $100 мільярдів

Компанія Apple оголосила про рекордні фінансові результати за 2024 рік, зокрема, вражаючий дохід від сервісів підписки, який наблизився до позначки в $100 мільярдів. CEO компанії Тім Кук повідомив, що дохід від цієї категорії послуг досяг найвищого рівня за всю історію Apple. Про це пише TechCrunch.

Компанія Apple оголосила про рекордні фінансові результати за 2024 рік, зокрема, вражаючий дохід від сервісів підписки, який наблизився до позначки в $100 мільярдів.
Фото Pixabay

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Звіт

Загалом, у 2024 році Apple заробила майже 100 мільярдів доларів завдяки своїм численним сервісам підписки, серед яких iCloud, Apple Music, Apple TV+ та інші. Цей вражаючий показник свідчить про зростаючу популярність та затребуваність послуг Apple серед користувачів.

Особливо успішним став четвертий квартал 2024 року, коли дохід від сервісів досяг рекордного значення в 26,3 мільярда доларів. Це на 14% більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Підрозділ сервісів Apple охоплює широкий спектр послуг, включаючи транзакції в App Store, а також підписки на різноманітні платформи та сервіси. Загальна кількість активних підписок на сервіси Apple, враховуючи сторонні додатки в App Store, перевищує 1 мільярд.

Деталі

Компанія також відзначила значне зростання популярності таких сервісів, як Apple Arcade та Apple Fitness+, а також зростаючу популярність функції Apple Tap to Pay для iPhone, яка дозволяє здійснювати безконтактні платежі.

Під час фінансового звіту інвестори цікавилися, як зміни в регуляторній політиці можуть вплинути на доходи Apple. Фінансовий директор компанії, Кеван Парех, ухилився від прямої відповіді на це питання, зазначивши лише, що залученість клієнтів зростає у всіх сервісах, серед усієї клієнтської бази та в різних регіонах світу.

Джерело: Мінфін
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