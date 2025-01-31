Курс валют на вечір 31 січня: євро та долар подешевшали на міжбанку

До закриття міжбанку курс долара впав на 11 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу. Євро впало на 26 копійок у купівлі та на 23 копійки у продажу.

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Валюта Відкриття 31 січня Закриття 31 січня Зміни долар 41,76/41,79 41,65/41,69 11/10 євро 43,45/43,46 43,19/43,23 26/23

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,60−42,15 грн. Євро купують за 43,38 грн, а продають за 43,98 грн.

В обмінниках долар торгується за 41,90−41,93, євро — 43,75−43,90 грн.

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