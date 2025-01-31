До закриття міжбанку курс долара впав на 11 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу. Євро впало на 26 копійок у купівлі та на 23 копійки у продажу.
Курс валют на вечір 31 січня: євро та долар подешевшали на міжбанку
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Відкриття 31 січня
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Закриття 31 січня
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Зміни
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41,76/41,79
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41,65/41,69
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11/10
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43,45/43,46
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43,19/43,23
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26/23
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,60−42,15 грн. Євро купують за 43,38 грн, а продають за 43,98 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,90−41,93, євро — 43,75−43,90 грн.
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