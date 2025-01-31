Укрпошта виставляє на аукціон російські імперські револьвери. Перший лот — «Наган» 1915 року (фото)

Укрпошта та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України розіграють демілітаризовані револьвери «Наган» на аукціонах з 31 січня до 24 лютого. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Електронні торги стартують у системі Прозорро.Продажі. Зазначається, що вторговані кошти будуть передані Силам оборони.

Зазначається, що загалом буде виставлено 11 демілітаризованих револьверів «Наган», виготовлених на Імператорському Тульському збройному заводі на початку XX століття. Перший лот датується 1915 роком, а решта револьверів — періодом 1906−1914 років.

Усі 11 револьверів будуть продаватися окремими лотами. Кожна така зброя має паспорт про демілітаризацію, що виконана концерном Укроборонпром.

Перший лот

Сьогодні, 31 січня, стартував перший аукціон, на якому представлений револьвер системи «Наган» калібру 7,62 мм із серійним номером 11797. Він був вироблений на Імператорському Тульському збройному заводі у 1915 році.

Стартова ціна лота становить 5 000 гривень. Переможця оголосять 7 лютого 2025 року.

Звідки в Укрпошті з’явилася зброя

До набуття незалежності в Україні функціонувало Міністерство зв’язку Української РСР, яке забезпечувало доставку пенсій та інших грошових виплат. Для безпеки працівників їм надавалося право на носіння та використання службової вогнепальної зброї під час виконання службових обов’язків.

З часом функція «Наганів» як службового озброєння добігла кінця, і на сьогоднішній день вони демілітаризовані та позначені як макети масо-габаритних зразків для подальшої реалізації.

«Усі револьвери, що виставляються на аукціон, мають відповідні експертні висновки, що підтверджують їх непридатність до стрільби», — йдеться у повідомленні Укрпошти.