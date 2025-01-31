Євро продовжить падати на розбіжності в політиці ЄЦБ та ФРС — Bloomberg

Трейдери нарощують ставки на розширення дивергенції курсів монетарної політики в Європі та США, що відкриває шлях до подальшого ослаблення євро , пише Bloomberg.

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Що відомо

Слабкі показники інфляції у Німеччині та Франції у п'ятницю зміцнили думку, що ЄЦБ продовжить пом'якшення політики цього року після зниження ставки у четвер. Водночас ФРС залишила ставки без змін у середу та натякнула на паузу, підвищивши потенційну привабливість долара.

Головне питання зараз полягає в тому, наскільки глибоким буде падіння євро, і багато прогнозистів вважають, що паритет із доларом можливий у найближчі місяці. Трейдери повністю враховують три додаткові зниження ставок ЄЦБ до кінця року і передбачають, що існує майже 30% ймовірність четвертого акта пом'якшення. Центральному банку, можливо, доведеться вжити рішучіших заходів, якщо Трамп виконає свою обіцянку запровадити торгові тарифи.

Деталі

Опубліковані в п'ятницю дані відобразили падіння інфляції у Німеччині та несподівано стійкий показник у Франції. Днем раніше звіт показав, що зростання ВВП єврозони зупинилося у четвертому кварталі. Водночас стійке зростання США додає аргументів на користь того, що ФРС утримається від пом'якшення.

Після падіння до дворічного мінімуму на $1.0178 раніше цього місяця євро частково відіграв втрати на тлі полегшення, коли Трамп не ввів тарифи на імпорт з Європи в перші дні свого президентства.

EUR/USD впала до $1.0366 у п'ятницю і зазнає втрат з початку торгівельного тижня.