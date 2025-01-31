Національний банк України (НБУ) оприлюднив прогноз щодо міграційних процесів у країні. Згідно з Інфляційним звітом за січень 2025 року, у 2025 році з України виїде ще 200 тисяч осіб, але з 2026 року почнеться хвиля повернення.
НБУ прогнозує, що українці почнуть повертатися із закордону з 2026 року
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Основні прогнози НБУ:
- У 2025 році чистий відплив мігрантів становитиме 200 тисяч осіб.
- У 2026 році очікується повернення 200 тисяч українців.
- У 2027 році хвиля повернення прискориться до 500 тисяч осіб.
Чому це важливо?
У 2024 році з України виїхало близько 500 тисяч осіб, що відповідало очікуванням НБУ. Однак частка тих, хто бажає повернутися, зменшується через подальшу адаптацію українців за кордоном. Це робить масове та швидке повернення малоймовірним у найближчі роки.
Наслідки для економіки
Дефіцит робочої сили, який спостерігається в Україні, збережеться. Однак НБУ вважає, що зміна політики країн, які приймають мігрантів, та активні заходи українського уряду можуть стимулювати повернення. Також важливим фактором є зниження безпекових ризиків в Україні.
У разі прискорення повернення мігрантів споживчий попит відновиться швидше, але це також може призвести до тимчасового зростання безробіття.
Коментарі - 4
«активные меры» посредством бусиков
Тобто за «логікою» НБУ, кріпак вирвався з кріпацтва, поїхав подалі від війни, туди де не літають ракети, де тебе (твого чоловіка, брата, хлопця, батька) не можуть бусифікувати попутно зламавши йому руку/ногу/шию, не можуть вбити в будівлі тцк, туди де нормальні умови життя, і все це, щоб потім повернутись назад до пана і продовжувати бути кріпаком?))00)00)00)00)0)00)0)000)))00))00)
Особливо родини тих, хто вирвався з цього п1д ц@ лісами і горами, от вони ну точно захочуть «повернутися» і друзів та знайомих всіх своїх переконають в цьому, ага :)
Вчергове влада показує людям, що влада максимально відірвана від реалій і абсолютно не розуміє того, що українцям потрібно. Щодня самі люди в мережі ширять викрадення та побиття людей поліцаями та гоблінами з тцк, щодня люди стають свідками чергових ракетних ударів кацапстану, щодня люди бачать рівень корупції у владі на тендерах, а після того, як по суті з бюджету вкрали 40 мільярдів на прострочені 120 мм та 82 мм міни і НІКОГО не посадили за це, всім стає раптом зрозуміло, що до Європи нам, як до Берліну босими ногами.
Вологі фантазії НБУ з приводу «офіційної» інфляції, з приводу «зростання» зарплат, з приводу «підвищення» ВВП (в умовах кадрового голоду, відтоку платників податків, закриття і перенесення підприємств, втрати територій де розташовувалися багато підприємств котрі насичували бюджет) — це лише мрії НБУ, як і «повернення» українців :)
Всі побачили рівень «прогнозування» української влади, коли затвердивши бюджет на 2024 рік, вже в червні місяці 2024 року виявили, що в бюджеті не вистачає 500 мільярдів грн :)
Тут напевно та сама пісня, прогнозують одне — буде інше, обіцяють перед виборами одне — буде інше, країна кривих дзеркал :)