«НБУ прогнозує, що українці почнуть повертатися із закордону з 2026 року»

Національний банк України (НБУ) оприлюднив прогноз щодо міграційних процесів у країні. Згідно з Інфляційним звітом за січень 2025 року, у 2025 році з України виїде ще 200 тисяч осіб, але з 2026 року почнеться хвиля повернення.

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Основні прогнози НБУ:

У 2025 році чистий відплив мігрантів становитиме 200 тисяч осіб.

У 2026 році очікується повернення 200 тисяч українців.

У 2027 році хвиля повернення прискориться до 500 тисяч осіб.

Чому це важливо?

У 2024 році з України виїхало близько 500 тисяч осіб, що відповідало очікуванням НБУ. Однак частка тих, хто бажає повернутися, зменшується через подальшу адаптацію українців за кордоном. Це робить масове та швидке повернення малоймовірним у найближчі роки.

Наслідки для економіки

Дефіцит робочої сили, який спостерігається в Україні, збережеться. Однак НБУ вважає, що зміна політики країн, які приймають мігрантів, та активні заходи українського уряду можуть стимулювати повернення. Також важливим фактором є зниження безпекових ризиків в Україні.

У разі прискорення повернення мігрантів споживчий попит відновиться швидше, але це також може призвести до тимчасового зростання безробіття.