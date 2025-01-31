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31 січня 2025, 15:23

НБУ прогнозує, що українці почнуть повертатися із закордону з 2026 року

Національний банк України (НБУ) оприлюднив прогноз щодо міграційних процесів у країні. Згідно з Інфляційним звітом за січень 2025 року, у 2025 році з України виїде ще 200 тисяч осіб, але з 2026 року почнеться хвиля повернення.

Національний банк України (НБУ) оприлюднив прогноз щодо міграційних процесів у країні.

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Основні прогнози НБУ:

  • У 2025 році чистий відплив мігрантів становитиме 200 тисяч осіб.
  • У 2026 році очікується повернення 200 тисяч українців.
  • У 2027 році хвиля повернення прискориться до 500 тисяч осіб.

Чому це важливо?

У 2024 році з України виїхало близько 500 тисяч осіб, що відповідало очікуванням НБУ. Однак частка тих, хто бажає повернутися, зменшується через подальшу адаптацію українців за кордоном. Це робить масове та швидке повернення малоймовірним у найближчі роки.

Наслідки для економіки

Дефіцит робочої сили, який спостерігається в Україні, збережеться. Однак НБУ вважає, що зміна політики країн, які приймають мігрантів, та активні заходи українського уряду можуть стимулювати повернення. Також важливим фактором є зниження безпекових ризиків в Україні.

У разі прискорення повернення мігрантів споживчий попит відновиться швидше, але це також може призвести до тимчасового зростання безробіття.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+60
Бедный папа
Бедный папа
31 січня 2025, 15:34
#
> активные меры украинского правительства могут стимулировать возвращение

«активные меры» посредством бусиков
+
+30
Я_ __
Я_ __
31 січня 2025, 15:41
#
«НБУ прогнозує, що українці почнуть повертатися із закордону з 2026 року»

Тобто за «логікою» НБУ, кріпак вирвався з кріпацтва, поїхав подалі від війни, туди де не літають ракети, де тебе (твого чоловіка, брата, хлопця, батька) не можуть бусифікувати попутно зламавши йому руку/ногу/шию, не можуть вбити в будівлі тцк, туди де нормальні умови життя, і все це, щоб потім повернутись назад до пана і продовжувати бути кріпаком?))00)00)00)00)0)00)0)000)))00))00)

Особливо родини тих, хто вирвався з цього п1д ц@ лісами і горами, от вони ну точно захочуть «повернутися» і друзів та знайомих всіх своїх переконають в цьому, ага :)

Вчергове влада показує людям, що влада максимально відірвана від реалій і абсолютно не розуміє того, що українцям потрібно. Щодня самі люди в мережі ширять викрадення та побиття людей поліцаями та гоблінами з тцк, щодня люди стають свідками чергових ракетних ударів кацапстану, щодня люди бачать рівень корупції у владі на тендерах, а після того, як по суті з бюджету вкрали 40 мільярдів на прострочені 120 мм та 82 мм міни і НІКОГО не посадили за це, всім стає раптом зрозуміло, що до Європи нам, як до Берліну босими ногами.

Вологі фантазії НБУ з приводу «офіційної» інфляції, з приводу «зростання» зарплат, з приводу «підвищення» ВВП (в умовах кадрового голоду, відтоку платників податків, закриття і перенесення підприємств, втрати територій де розташовувалися багато підприємств котрі насичували бюджет) — це лише мрії НБУ, як і «повернення» українців :)
+
+30
Я_ __
Я_ __
31 січня 2025, 15:43
#
«Прогнози» це не сильна сторона нашої влади, це ж не корупція, це не красти мільйони/мільярди на завищенні тендерних цін))

Всі побачили рівень «прогнозування» української влади, коли затвердивши бюджет на 2024 рік, вже в червні місяці 2024 року виявили, що в бюджеті не вистачає 500 мільярдів грн :)

Тут напевно та сама пісня, прогнозують одне — буде інше, обіцяють перед виборами одне — буде інше, країна кривих дзеркал :)
+
0
Loginnnnn
Loginnnnn
31 січня 2025, 15:45
#
Зниження безпекових ризиків красиво звучит: сначала зниження безпеки — негатив, безпекові ризики тоже негатив, по идее полностью словосочетание означает что-то позитивное, но мною лично воспринимается как что-то негативное
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