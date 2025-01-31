Помічник для автомобілістів за кордоном від Minfin.com.ua та Антишколи

Пробите колесо, несправність двигуна, евакуація авто чи інші труднощі можуть спіткати водія в будь-якій країні. Якщо в Україні вирішити такі ситуації просто, то за кордоном вони можуть стати справжнім випробуванням.

Minfin.com.ua спільно з Антишколою створили помічник для автомобілістів за кордоном в якому зібрали ключові фрази та слова англійською мовою, які допоможуть вирішити будь-яку проблему в дорозі.

В помічнику ви знайдете:

⚙️ топ-10 найпопулярніших проблем в дорозі

💁‍♀️ популярні проблеми в дорозі. Допоміжні фрази англійською

🧚 спеціальні пропозиції від Мінфін та Антишколи

🚙 опис загальної будови автомобіля двома мовами

🌎 словосполучення та слова для вирішення популярних проблем

📄 що робити в разі ДТП: покрокова інструкція

👉 ОТРИМАТИ ПОМІЧНИК

‼️ Перед виїздом за кордон обов'язково подбайте про страхування автомобіля ЗЕЛЕНА КАРТКА. Даруємо вам кешбек 10% від вартості поліса на банківську картку за промокодом ПОМІЧНИК

👉 ОФОРМИТИ ЗЕЛЕНУ КАРТКУ