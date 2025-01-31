Пробите колесо, несправність двигуна, евакуація авто чи інші труднощі можуть спіткати водія в будь-якій країні. Якщо в Україні вирішити такі ситуації просто, то за кордоном вони можуть стати справжнім випробуванням.
31 січня 2025, 15:00
Помічник для автомобілістів за кордоном від Minfin.com.ua та Антишколи
Minfin.com.ua спільно з Антишколою створили помічник для автомобілістів за кордоном в якому зібрали ключові фрази та слова англійською мовою, які допоможуть вирішити будь-яку проблему в дорозі.
В помічнику ви знайдете:
- ⚙️ топ-10 найпопулярніших проблем в дорозі
- 💁♀️ популярні проблеми в дорозі. Допоміжні фрази англійською
- 🧚 спеціальні пропозиції від Мінфін та Антишколи
- 🚙 опис загальної будови автомобіля двома мовами
- 🌎 словосполучення та слова для вирішення популярних проблем
- 📄 що робити в разі ДТП: покрокова інструкція
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Джерело: Мінфін
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