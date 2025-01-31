Visa фіксує рекордні цифрові платежі та зростання токенізації

Платіжна система Visa продемонструвала значний прогрес у першому фіскальному кварталі 2025 року, досягнувши рекордної кількості цифрових платежів та токенізованих транзакцій. Про це заявив генеральний директор компанії Раян Макінерні під час конференц-дзвінка з аналітиками.

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Основні досягнення Visa:

Загальний обсяг платежів через Visa склав близько $4 трильйонів, причому понад 60% транзакцій були здійснені в цифровому форматі.

Кількість облікових даних, випущених компанією, зросла на 7% до 4,7 мільярда.

Кількість токенів збільшилася на 44% до 12,6 мільярда.

Чому токенізація важлива?

Токенізація, яка замінює конфіденційні дані картки унікальними токенами, суттєво підвищує безпеку та ефективність платежів. За словами Макінерні, у сфері електронної комерції токенізовані транзакції мають на 6% вищий рівень схвалення та на 30% нижчий рівень шахрайства.

Безконтактні платежі на піку популярності

Visa також активно розвиває безконтактні платежі. Наразі 74% усіх очних транзакцій компанії здійснюються безконтактно. У США цей показник зріс на 13 процентних пунктів до 57%. Крім того, функція «tap to add» (додавання картки одним дотиком) доступна для 60% кредитних та дебетових карток.

Фінансові очікування

Фінансовий директор Visa Кріс Су повідомив, що компанія очікує зростання чистого доходу на високому однозначному або низькому двозначному рівні в поточному кварталі. Це свідчить про те, що Visa продовжує зміцнювати свої позиції на ринку цифрових платежів.