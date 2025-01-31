Інтернет-магазин нумізматичної продукції НБУ запроваджує верифікацію через BankID

Національний банк з метою підвищення прозорості та ефективності продажу нумізматичної продукції через інтернет-магазин НБУ з 3 лютого 2025 року запроваджує верифікацію облікових записів користувачів з використанням системи BankID НБУ. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зареєстровані користувачі, які вже мають обліковий запис (акаунт) на сайті інтернет-магазину, отримають відповідне повідомлення на електронну адресу, зазначену ними під час реєстрації. Після цього їм буде доступна процедура верифікації.

Нові користувачі, які реєструватимуться на сайті інтернет-магазину з 3 лютого 2025 року, матимуть можливість пройти ідентифікацію та верифікацію особи з використанням системи BankID НБУ одразу під час реєстрації.

Як пройти верифікацію через BankID НБУ

Для успішної верифікації користувача через Систему BankID НБУ потрібно здійснити такі кроки:

натиснути на позначку з логотипом «BankID НБУ», відображену на екрані користувача під час входу в особистий кабінет інтернет-магазину;

після переспрямування на сторінку системи BankID НБУ обрати зі списку один із банків України, де користувач вже має відкритий рахунок;

пройти багатофакторну автентифікацію на стороні обраного банку;

надати банку згоду на передачу персональних даних.

Після проходження процедури верифікації користувач буде проінформований про її результат в особистому кабінеті.

Також у НБУ звернули увагу на те, що:

верифікація зареєстрованих користувачів інтернет-магазину здійснюватиметься поетапно. Очікуйте на відповідне повідомлення про необхідність проходження верифікації. До моменту отримання такого повідомлення зареєстровані користувачі можуть користуватися послугами інтернет-магазину без верифікації;

для користувачів, які вже підтвердили свої облікові дані з використанням системи BankID НБУ, подальша автентифікація в особистому кабінеті інтернет-магазину (для входу) здійснюватиметься з використанням існуючих ідентифікаторів (електронна пошта та пароль) без повторного підтвердження особи з використанням системи BankID НБУ;

у разі виявлення дублювання облікових даних користувача акаунт, що дублюється, буде автоматично заблоковано.