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31 січня 2025, 14:41

Інтернет-магазин нумізматичної продукції НБУ запроваджує верифікацію через BankID

Національний банк з метою підвищення прозорості та ефективності продажу нумізматичної продукції через інтернет-магазин НБУ з 3 лютого 2025 року запроваджує верифікацію облікових записів користувачів з використанням системи BankID НБУ. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк з метою підвищення прозорості та ефективності продажу нумізматичної продукції через інтернет-магазин НБУ з 3 лютого 2025 року запроваджує верифікацію облікових записів користувачів з використанням системи BankID НБУ.
Фото: НБУ

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Зареєстровані користувачі, які вже мають обліковий запис (акаунт) на сайті інтернет-магазину, отримають відповідне повідомлення на електронну адресу, зазначену ними під час реєстрації. Після цього їм буде доступна процедура верифікації.

Нові користувачі, які реєструватимуться на сайті інтернет-магазину з 3 лютого 2025 року, матимуть можливість пройти ідентифікацію та верифікацію особи з використанням системи BankID НБУ одразу під час реєстрації.

Як пройти верифікацію через BankID НБУ

Для успішної верифікації користувача через Систему BankID НБУ потрібно здійснити такі кроки:

  • натиснути на позначку з логотипом «BankID НБУ», відображену на екрані користувача під час входу в особистий кабінет інтернет-магазину;
  • після переспрямування на сторінку системи BankID НБУ обрати зі списку один із банків України, де користувач вже має відкритий рахунок;
  • пройти багатофакторну автентифікацію на стороні обраного банку;
  • надати банку згоду на передачу персональних даних.

Після проходження процедури верифікації користувач буде проінформований про її результат в особистому кабінеті.

Також у НБУ звернули увагу на те, що:

  • верифікація зареєстрованих користувачів інтернет-магазину здійснюватиметься поетапно. Очікуйте на відповідне повідомлення про необхідність проходження верифікації. До моменту отримання такого повідомлення зареєстровані користувачі можуть користуватися послугами інтернет-магазину без верифікації;
  • для користувачів, які вже підтвердили свої облікові дані з використанням системи BankID НБУ, подальша автентифікація в особистому кабінеті інтернет-магазину (для входу) здійснюватиметься з використанням існуючих ідентифікаторів (електронна пошта та пароль) без повторного підтвердження особи з використанням системи BankID НБУ;
  • у разі виявлення дублювання облікових даних користувача акаунт, що дублюється, буде автоматично заблоковано.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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agsmith15
agsmith15
31 січня 2025, 15:03
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