Barclays бачить мало шансів на значне відновлення EUR/USD

Barclays представив аналіз поточної економічної ситуації, зазначивши, що попри високий рівень відсоткових ставок, їхня стабілізація сприяє зниженню інфляційних побоювань, пов'язаних з «трампономікою». Про це пише investing.com.

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Що відомо

Ця стабільність також сприяє зниженню волатильності на фондовому ринку. Федеральна резервна система цього тижня зберегла ставки на колишньому рівні, що відповідало очікуванням ринку, тоді як Європейський центральний банк (ЄЦБ) провів зниження ставки.

Barclays зазначив, що хоча останнім часом спостерігається зростання деяких показників активності в Європі, для забезпечення сталого та широкомасштабного відновлення потрібне додаткове монетарне стимулювання.

Економісти компанії, як і раніше, прогнозують, що Федеральна резервна система завершить рік зі ставкою на рівні 4,25%, а ЄЦБ — на рівні 1,50%, навіть після нещодавнього підвищення кривих Overnight Indexed Swap (OIS).

Прогноз

Очікується, що розширення різниці у процентних ставках до 2025 року обмежить значне відновлення обмінного курсу EUR/USD. Однак цей сценарій починає сприятливо впливати на прибуток регіону та ширші перспективи зростання.

Слабкіший євро вже позитивно впливає на перегляд прибутку на акцію (EPS) у Європі, про що свідчать ранні результати сезону звітності.

Останні квартальні оновлення фінансових результатів показали, що європейські компанії повідомили про сильніше перевищення прогнозів виручки.