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31 січня 2025, 17:00

DeepSeek розкриває 5 прихованих скарбів для бичачого ринку 2025 року

У міру розвитку криптовалютного ринку очікується значне зростання у 2025 році. Інвестори шукають недооцінені альткоїни з високим потенціалом прибутковості. DeepSeek визначив п'ять маловідомих, але перспективних криптовалют, які можуть принести значні прибутки. У цій статті ми розглянемо ці приховані скарби, надаючи актуальну інформацію, поки вони не вибухнули на ринку цифрових валют.

У міру розвитку криптовалютного ринку очікується значне зростання у 2025 році.

XYZVerse: Найкращий новий мем-проєкт, який не можна пропустити!

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XYZ — це ваш ексклюзивний VIP-пропуск у світ спортивно-мемної революції. Уявіть його як MVP екосистеми XYZVerse, де криптоентузіасти можуть отримати величезні прибутки завдяки зростаючому попиту на мем-коїни.

Уявіть собі: Polymarket досягає $1 млрд торгового обсягу під час президентських виборів у США — а тепер додайте до цього хайп навколо мем-коїнів і азарт спортивних ставок. З мільйонами спортивних фанатів, готових приєднатися до гри, екосистема XYZVerse продовжить розширюватися, а ваші винагороди зростуть до небес!

📢 XYZVerse офіційно визнано Найкращим Новим Мем-Проєктом — це підтверджує його вибуховий потенціал у сфері мем-коїнів.

💥 Пресейл XYZ — ваш шанс приєднатися в першому кварталі перед колосальним зростанням! 💥

Мем-коїни — беззаперечні чемпіони крипторинку, і XYZ готовий знищити конкуренцію. Очікуване зростання на 7 900% до моменту TGE робить його беззаперечним лідером серед мем-коїнів, випереджаючи BOME (+5 000%) та WIF (+1 000%).

З майбутніми лістингами на провідних CEX та DEX, аудитованими смарт-контрактами та перевіреною командою, XYZ уже на крок попереду всіх.

⚡ Не залишайтеся на лаві запасних — хапайте свої токени XYZ зараз і станьте частиною наступного великого крипто-чемпіонату! ⚡

Jupiter (JUP)

Jupiter (JUP) демонструє значні цінові зміни. За останній тиждень його ціна зросла на 39%, за місяць — на 36%, а за шість місяців — на 21%. Це свідчить про сильний короткостроковий висхідний тренд.

📊 Поточний діапазон торгівлі: $0.78 — $1.30
📈 Найближчий рівень опору: $1.55
📉 Рівень підтримки: $0.51

🔍 Технічні показники:

  • RSI — 48.21 (нейтральний рівень)

  • Стохастик — 55.52 (нейтральний)

  • MACD — 0.001207 (бичий імпульс)

Прогноз:

  • Пробиття $1.55 може спричинити зростання на 19%.

  • Падіння нижче $0.51 може призвести до зниження на 61%.

Polygon (ex-MATIC) (POL)

За останній тиждень ціна POL впала на 8%, а за місяць — на 12%. Проте за шість місяців зростання склало 7.25%, що свідчить про довгострокову стабільність.

📊 Діапазон торгівлі: $0.41 — $0.47
📈 Рівень опору: $0.51
📉 Рівень підтримки: $0.39

📢 Технічні показники:

  • RSI — 60.40 (наближається до перекупленості)

  • Стохастик — 89.10 (високий рівень, можлива корекція)

Прогноз:

  • Пробиття $0.51 може спричинити зростання до $0.57 (+20%).

  • Зниження нижче $0.39 може призвести до падіння до $0.33 (-20%).

Ondo (ONDO)

За останні 6 місяців ціна ONDO зросла на 99.02%. За тиждень — на 23.28%, а за місяць — на 16.29%.

📊 Діапазон торгівлі: $1.23 — $1.52
📈 Рівень опору: $1.67 і $1.95
📉 Рівень підтримки: $1.10 і $0.8109

📢 Технічні показники:

  • RSI — 69.33 (близько до перекупленості)

  • Стохастик — 84.42 (можлива корекція)

  • MACD — 0.0495 (сильний бичий сигнал)

Прогноз:

  • Пробиття $1.67 може відкрити шлях до нових максимумів.

  • Можлива короткострокова корекція перед подальшим зростанням.

Polkadot (DOT)

📉 Цінові зміни DOT:

  • За тиждень — падіння на 7.60%

  • За місяць — зниження на 11.04%

  • За 6 місяців — зростання на 16.18%

📊 Діапазон торгівлі: $5.79 — $6.84
📈 Рівень опору: $7.49
📉 Рівень підтримки: $5.39

📢 Технічні показники:

  • RSI — 63.95 (близько до перекупленості)

  • Стохастик — 89.44 (можлива корекція)

  • MACD — 0.0508 (помірний бичий сигнал)

Прогноз:

  • Пробиття $7.49 підтвердить висхідний тренд.

  • Падіння нижче $5.39 може спричинити подальше зниження.

Висновок

JUP, POL, ONDO та DOT — перспективні альткоїни, але XYZVerse (XYZ) виділяється, об'єднуючи спортивних фанатів і мем-культуру.

З цільовим зростанням у 20 000%, XYZVerse (XYZ) може стати справжньою криптовалютною сенсацією!

🔗 Дізнайтеся більше про XYZVerse (XYZ) тут

Джерело: Мінфін
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