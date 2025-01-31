S&P підвищило рейтинг «Укрзалізниці»

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підвищило довгостроковий кредитний рейтинг «Укрзалізниці» та її єврооблігацій з «CC» до «CCC-». Це рішення було прийнято після того, як компанія успішно виплатила купони за єврооблігаціями у січні 2024 року. Однак, попри покращення, ризик дефолту залишається значним через складну фінансову ситуацію компанії, пише S&P.

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Чому рейтинг підвищили?

Підвищення рейтингу стало можливим після виплати «Укрзалізницею» купонів за єврооблігаціями з погашенням у 2026 та 2028 роках. Це свідчить про те, що компанія поки що здатна виконувати свої зобов’язання. Однак S&P залишило прогноз «Негативний», що вказує на високий рівень невизначеності щодо майбутнього «Укрзалізниці».

Основні ризики

Головними проблемами залишаються тиск на ліквідність через війну в Україні та невизначеність щодо фінансової підтримки з боку держави. S&P наголошує, що без додаткового державного втручання або значного скорочення витрат «Укрзалізниця» може зіткнутися з необхідністю реструктуризації боргів або навіть дефолту протягом наступних 6−12 місяців.

Чи є світло в кінці тунелю?

У «Укрзалізниці» покладають надії на підвищення тарифів, яке може бути схвалено урядом у 2025 році. Це дозволить компанії покращити грошові потоки та частково виправити фінансову ситуацію. Однак остаточне рішення щодо тарифів ще не прийнято, що залишає багато питань відкритими.

Майбутні виплати

У 2025 році виплати УЗ за купонами будуть невисокими — близько $45 млн, а великий платіж компанії доведеться здійснити в липні 2026 року — $703 млн.