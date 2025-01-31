Курс валют на 31 січня: долар та євро в банках продовжують дешевшати

У п'ятницю на готівковому ринку курс долара у покупці втратив 8 копійок, а у продажу не змінився. Євро подешевшало на 7 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці знизився на 1 копійку, а у продажу додав 1 копійку. Євро подешевшало на 7 копійок у купівлі та на 3 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,67−42,20 грн, євро купують за 43,50 грн, а продають за 44,05 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,91−41,99, євро — 43,80−44,02 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,76−41,79 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,45−43,46 грн/євро.

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