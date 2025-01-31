Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 670 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 837 610 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
31 січня 2025, 8:19
Втрати ворога за 30 січня: 1 670 російських окупантів, 3 танки та 63 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 837610 (+1670) осіб,
- танків — 9893 (+3) од,
- бойових броньованих машин — 20631 (+17) од,
- артилерійських систем — 22445 (+33) од,
- РСЗВ — 1265 (+1) од,
- засоби ППО — 1050 (+0) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 23573 (+63),
- крилаті ракети — 3054 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 35552 (+101) од,
- спеціальна техніка — 3726 (+1).
Джерело: Мінфін
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