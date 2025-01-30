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30 січня 2025, 18:12

НБУ: Обсяги касових оборотів банків торік зросли (інфографіка)

За 2024 рік обсяг надходжень готівки до кас банків торік збільшився на 13% порівняно з 2023 роком та становив 2 819,3 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

За 2024 рік обсяг надходжень готівки до кас банків торік збільшився на 13% порівняно з 2023 роком та становив 2 819,3 млрд грн.
Фото: НБУ

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Видачі готівки з кас банків за минулий рік збільшилися трохи менше (на 12,5%) та досягли 2 862,6 млрд грн.

Зазначається, що це зумовлено позитивною економічною активністю впродовж 2024 року, якій сприяло, зокрема, підвищення заробітних плат та соціальних виплат населенню.

Так, обсяги касових оборотів банків (як за надходженнями, так і видачами) за 2024 рік перевищують в середньому на 11% показники довоєнного 2021 року.

Водночас на збільшення обсягів видач готівкової гривні з кас банків впливали очікування населення, зокрема щодо тривалості війни та продовження обстрілів об'єктів критичної інфраструктури. Через це громадяни мали бажання сформувати певний запас готівки.

Традиційно найбільшими обсягами готівку з кас банки видавали (% від загального обсягу видатків):

  • за операціями клієнтів із використанням платіжних карток (85,4% від загального обсягу видатків);
  • для підкріплення операторів поштового зв’язку (3,7% від загального обсягу видатків);
  • для придбання іноземної валюти у клієнтів (3,3% від загального обсягу видатків).

Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків були (% від загального обсягу надходжень):

  • торговельна виручка (31,0% від загального обсягу надходжень);
  • операції клієнтів з використанням платіжних карток (23,0% від загального обсягу надходжень);
  • надходження від продажу іноземної валюти (19,5% від загального обсягу надходжень);
  • виручка від усіх видів послуг (12,8% від загального обсягу надходжень).

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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