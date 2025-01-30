До закриття міжбанку курс долара знизився на 12 копійок у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 12 копійок у купівлі та на 11 копійок у продажу.
30 січня 2025, 17:30
Курс валют на вечір 30 січня: долар та євро продовжують дешевшати на міжбанку
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Відкриття 30 січня
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Закриття 30 січня
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Зміни
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41,88/41,91
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41,76/41,79
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12 /12
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43,68/43,69
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43,56/43,58
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12/11
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,75−42,20 грн, євро купують за 43,57 грн, а продають за 44,10 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,92−41,98, євро — 43,87−44,05 грн.
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Джерело: Мінфін
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