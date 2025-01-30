Український розробник системи звʼязку Huless залучив $1 мільйон інвестицій

Учасник кластера Brave1, розробник системи звʼязку Huless залучив $1 млн на розвиток свого проєкту. Про це повідомляє віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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«Команда залучила кошти міжнародних інвесторів, грант від Brave1 та кредит від держбанку. За ці кошти розробник планує розвивати екосистему мобільного військового зв’язку на основі дронів Highline-T», — йдеться в повідомленні.

За інформацією Федорова, з інвесторами розробник познайомився під час саміту Defense Tech Valley, організованому Brave1.

Дрони Highline-T з'єднані кабелем з пунктом управління оператора, можуть зависати на висоті 100 м і працювати навіть в умовах РЕБ. На дроні також розташований ретранслятор, який збільшує дальність зв’язку оператора з БПЛА, що виконує розвідувальну або бойову операцію.

Федоров зазначив, що все більше українських оборонних команд залучають мільйони від приватних інвесторів.

«У наші інновації вірять, на них покладаються. Ми вже створюємо технології, яких немає в жодній країні. Тому інвестиції в український Defense Tech — це внесок в обороноздатність не лише України, а й НАТО», — підкреслив він.