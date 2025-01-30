Ціни на золото оновили рекордний максимум

Ціни на золото зміцнились у четвер на тлі невизначеності торгової політики Трампа, пише Reuters.

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Як змінилася ціна

Спотова ціна на золото зросла на 0,56% до $2 774 за унцію, тоді як квітневі ф'ючерси піднялися на 0,68% до $2 813, оновивши рекордний максимум.

Невизначеність зберігається через відсутність ясності щодо тарифної політики Трампа, особливо щодо Канади, Мексики та Китаю.

Трамп все ще планує виконати свою обіцянку і ввести тарифи щодо Канади та Мексики цієї суботи, повідомила журналістам у вівторок прессекретар Білого дому Кароліна Левітт.

У середу кандидат Трампа на пост міністра торгівлі Говард Латник заявив, що країни можуть уникнути тарифів, оперативно закривши кордони для фентанілу. Він також звинуватив китайську компанію DeepSeek у крадіжці американських технологій для створення складної програми на базі ШІ, яка стерла мільярди доларів ринкової капіталізації в американських конкурентів на початку цього тижня.

Тим часом після яструбиного рішення ФРС залишити ставки без змін ринки очікують на грудневий звіт щодо індексу витрат на особисте споживання (PCE) у США, щоб оцінити траєкторію інфляції. Індикатор буде опубліковано у п'ятницю.