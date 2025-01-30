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30 січня 2025, 13:33

Амбіції Dogecoin досягти $1 стикаються з конкуренцією з боку XYZVerse

Поки Dogecoin прагне досягти бажаної позначки в $1, на горизонті з'являється новий конкурент із вражаючими перспективами зростання. XYZVerse привертає увагу своїм стрімким розвитком і здатністю змінити ринок. Це викликає запитання: яка криптовалюта очолить гонку? Розгортається суперництво, яке триматиме інвесторів та ентузіастів у напрузі.

Поки Dogecoin прагне досягти бажаної позначки в $1, на горизонті з'являється новий конкурент із вражаючими перспективами зростання.

XYZ: Наступний чемпіон серед мем-коїнів, готовий домінувати у 2025 році

Гра почалася, і XYZ тут, щоб принести рекордні прибутки з нестримним імпульсом! Цей сенсаційний спортивний мем-токен готовий стати наступним гучним трендом 2025 року, привертаючи увагу як криптоентузіастів, так і фанатів спорту по всьому світу.

Рухаючись уперед, XYZ обіцяє вражаюче зростання, залишаючи таких конкурентів, як BOME та WIF, далеко позаду. Прогнозоване зростання в 7 400% робить XYZ головним претендентом на корону мем-коїнів у крипто-марафоні 2025 року!

💸 Будь лідером гри та заробляй, поки ставки зростають! 💸

XYZ — це зірка в екосистемі XYZVerse — нагородженого мем-коїн-проєкту, який поєднує азарт спортивних подій та мем-культуру. Ця екосистема, орієнтована на спільноту, є ідеальним майданчиком як для криптоентузіастів, так і для спортивних фанатів.

Пригадайте, як Polymarket досяг $1 мільярда торгового обсягу під час ставок на вибори в США, а тепер уявіть цей ефект, але в кілька разів посилений у XYZVerse. З мільйонами спортивних бетторів, які готуються приєднатися до гри, можливості для ранніх інвесторів у XYZ просто величезні!

Зараз XYZ недооцінений, а з майбутніми лістингами на топових біржах, учасники пресейлу можуть отримати значні прибутки.

>>> Стань частиною головної історії прориву 2025 року — XYZ чекає на тебе! <<<

Dogecoin (DOGE)

За останній тиждень Dogecoin (DOGE) знизився на 10,74%. Попри це короткострокове падіння, за останній місяць він зріс на 5,77%, а за шість місяців — на 178,74%. Зараз DOGE торгується в діапазоні $0,31 — $0,38, демонструючи волатильність, але й потенціал до зростання.

Технічні індикатори натякають на можливий рух угору. Індекс відносної сили (RSI) становить 56,96, що свідчить про нейтральний стан — актив не є перекупленим або перепроданим. 10-денна проста ковзна середня (SMA) знаходиться на рівні $0,33, що близько до 100-денної SMA на рівні $0,34, що вказує на фазу консолідації. У той же час Стохастичний індекс (Stochastic) — 95,89, що свідчить про сильний імпульс, здатний підштовхнути ціну вгору.

Якщо DOGE проб'є найближчий рівень опору в $0,42, він може націлитися на наступний опір у $0,49 — це буде зростання приблизно на 30%. З іншого боку, якщо ціна впаде нижче рівня підтримки в $0,29, вона може досягти другого рівня підтримки в $0,22, що еквівалентно падінню приблизно на 24%. Трейдери уважно стежать за цими ключовими рівнями, щоб визначити подальший рух DOGE.

Висновок

Хоча такі монети, як DOGE, виглядають перспективно, XYZVerse (XYZ) пропонує унікальну інтеграцію зі спортивною індустрією та орієнтується на зростання в 20 000%, надаючи раннім інвесторам значні можливості в екосистемі, орієнтованій на спільноту.

🔗Дізнайтеся більше про XYZVerse (XYZ) тут

Джерело: Мінфін
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