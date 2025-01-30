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30 січня 2025, 12:52

Укрпошта та Пошта Англії підписали угоду про співпрацю

«Укрпошта» та поштовий оператор Великої Британії Royal Mail підписали угоду про співпрацю, яка передбачає зменшення вартості відправлень вагою до 1 кг для продавців на платформах Amazon, Etsy та Ebay. Про це написав генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

«Укрпошта» та поштовий оператор Великої Британії Royal Mail підписали угоду про співпрацю, яка передбачає зменшення вартості відправлень вагою до 1 кг для продавців на платформах Amazon, Etsy та Ebay.
Фото: unn.ua

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Деталі

«Відтепер завдяки двосторонній угоді, підписаній між Укрпоштою й Поштою Англії (Royal Mail), наші нестримні експортери, які продають на Amazon, Etsy та Ebay, зберігатимуть 15% на доставці відправлень до 1 кг в Англію за послугою «Дрібний пакет PRIME», — йдеться в повідомленні.

До того ж завдяки співпраці з DHL термін доставки до Великої Британії суттєво пришвидшився і становить від 4 днів.

За словами Смілянського, послугами поштового оператора наразі користуються понад 60 тис. українських МСБ. А Укрпошта щорічно доставляє більше як 37 млн міжнародних посилок.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

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0
TattiReuven
TattiReuven
30 січня 2025, 13:25
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Интересно послушать тех, кто пользуется Укрпошта сейчас. Пользовалась лет 5 назад . Ужасно негативный опыт. Хамство. Кражи . Ушла, естественно , на Нова пошта. Не сравнить .
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ramarren
ramarren
30 січня 2025, 15:23
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Нормально было, нормально и осталось. Наверно от отделения зависит. У НП сервис получше конечно, но и подороже, так что все в рамках рыночной конкуренции.
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allexpll
allexpll
30 січня 2025, 15:33
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Да все норм (обласной центр), но обслуживают медленней чем на Новой почте, потому иногда и постоять приходится, особенно в час пик или когда период платежек.
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Андрей Татра
Андрей Татра
30 січня 2025, 15:23
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Укрпочте стало лучше, особенно если это отремонтированное отделение, а так понимаю и персонал перезагрузили. Ни одного работника пенсионного возраста не увидел. Отделение и регион очень сильно отличаются. Интересно было увидеть в Полтавской области отделение масса людей не ожидал такого увидеть оказывается, что это единственое место где можно было купить хозяйственные товары…там было все кроме хлеба…хотя вывеска Почта 😄👀🤔
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