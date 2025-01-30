Укрпошта та Пошта Англії підписали угоду про співпрацю

«Укрпошта» та поштовий оператор Великої Британії Royal Mail підписали угоду про співпрацю, яка передбачає зменшення вартості відправлень вагою до 1 кг для продавців на платформах Amazon, Etsy та Ebay. Про це написав генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

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«Відтепер завдяки двосторонній угоді, підписаній між Укрпоштою й Поштою Англії (Royal Mail), наші нестримні експортери, які продають на Amazon, Etsy та Ebay, зберігатимуть 15% на доставці відправлень до 1 кг в Англію за послугою «Дрібний пакет PRIME», — йдеться в повідомленні.

До того ж завдяки співпраці з DHL термін доставки до Великої Британії суттєво пришвидшився і становить від 4 днів.

За словами Смілянського, послугами поштового оператора наразі користуються понад 60 тис. українських МСБ. А Укрпошта щорічно доставляє більше як 37 млн міжнародних посилок.