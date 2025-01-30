Курс валют на 30 січня: долар та євро в банках подешевшали

У четвер на готівковому ринку курс долара у покупці втратив 8 копійок, а у продажу не змінився. Євро у покупці втратило 10 копійок, а у продажу не змінилося.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та втратив 3 копійки у продажу. Євро додало 1 копійку у купівлі та не змінилося у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,72−42,30 грн. Євро купують за 43,60 грн, а продають за 44,25 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,05−42,09, євро — 43,91−44,10 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,88−41,91 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,68−43,69 грн/євро.

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